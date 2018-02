Световната кинокритика се изгаври с “Петдесет нюанса освободени“ Кинокритиците разсипаха филма „Петдесет нюанса освободени“, последната част на трилогията „Петдесет нюанса“, като един от тях го нарече „по-долнокачествен от втората част“, съобщават киноиздания. Новият филм, пише Роби Колин от в. „Daily telegtaph“, има „нула“ нюанса, „скучни“ второстепенни сюжетни линии и сценарий от Найл Ленард, който просто е „безсмислен“.

Порталът Mashable публикува най-ироничните цитати от статиите на изданията за садо-мазо мелодрамата, режисирана от Джеймс Фоули.

„Това твое ли е? – попита тя, сякаш оказала се в приказка на семейство Кардашиян.- Това е наше – отвърна той. И Христос заплака“ – описва една от сцените Entertainment Weekly.

„Това е филм, в който една от най-емоционалните сцени се е появила само благодарение на платената от Audi реклама, отбелязва „The Telegraph.“ — Кристиан Грей се оказа голям фен на Пол Макартни, когато той свирел за Wings. След шест месеца брак той със сигурност ще изхвърли всички садо-мазо приспособления от своята Стая на греха и ще сложи там спортен тренажор.“

„Вържете ме, принудете ме да гледам слаби филми. Само, моля ви, повече никакви „Петдесет оттенъка“ – моли се автор на New York Daily News.

„Джек Хайд - забележете само какво име има този персонаж. Като имената Грей и Стил то ни бие в лицето с метафори с изтънчеността на гигантски изкуствен фалос“ - пише The Hollywood Reporter.

