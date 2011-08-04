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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт 2

14.30 "Тотнъм" - "Арсенал"

17.00 "Бристъл Сити" - "Съндърланд"

19.30 "Манчестър Сити" - "Лестър"

Диема спорт

21.00 "Анже" - "Монако"

Нова спорт

14.30 "Шефилд Юнайтед" - "Лийдс"

18.00 "Тулуза" - "Пари Сен Жермен"

РИНГ.БГ

16.00 СПАЛ - "Милан"

21.45 "Наполи" - "Лацио"

F+

14.00 "Виляреал" - "Алавес"

Sport+

17.15 "Малага" - "Атлетико" (Мадрид)

21.45 "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"

Mtel Sport 1

21.45 "Спарта" (Ротердам) - ПСВ "Айндховен"



Неделя

Диема спорт 2

14.00 "Астън Вила" - "Бирмингам"

16.15 "Нюкасъл" - "Манчестър Юн"

18.30 "Саутхемптън" - "Ливърпул"

Нова спорт

16.00 "Страсбург" - "Троа"

18.00 "Нант" - "Лил"

22.00 "Олимпик" (Лион) - "Рен"

РИНГ.БГ

16.00 "Интер" - "Болоня"

21.45 "Рома" - "Беневенто"

Sport+

17.15 "Барселона" - "Хетафе"

F+

19.30 "Селта" - "Еспаньол"

21.45 "Валенсия" - "Леванте"

Mtel Sport 1

13.30 "Аякс" - "Твенте"

15.30 "Витес" - "Фейенорд"



Понеделник

Диема спорт 2

22.00 "Челси" - "Уест Бромич Албиън"



Вторник

БНТ HD

19.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Цървена звезда" - ЦСКА (Москва)

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Ювентус" - "Тотнъм"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Базел" - "Манчестър Сити"



Сряда

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Реал" (Мадрид) - "Пари Сен Жермен"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Порто" - "Ливърпул"



Четвъртък

БНТ1

20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Лудогорец" - "Милан"

БНТ HD

22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Наполи" - "РБ Лайпциг"

bTV Action

18.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Астана" - "Спортинг" (Лисабон)

20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Йостерсундс" - "Арсенал"

22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Олимпик" (Лион) - "Виляреал"

РИНГ.БГ

20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта"

22.05 Лига Европа, 1/16-финал: ФК "Копенхаген" - "Атлетико" (Мадрид)



Петък

Евроспорт 2

21.30 "Херта" - "Майнц 05"

Диема спорт

21.45 ФА Къп, 1/8-финал: "Лестър" - "Шефилд Юнайтед"

Диема спорт 2

22.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Челси" - "Хъл Сити"

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