Футболна седмица

Събота
Диема спорт 2
14.30 "Тотнъм" - "Арсенал"
17.00 "Бристъл Сити" - "Съндърланд"
19.30 "Манчестър Сити" - "Лестър"
Диема спорт
21.00 "Анже" - "Монако"
Нова спорт
14.30 "Шефилд Юнайтед" - "Лийдс"
18.00 "Тулуза" - "Пари Сен Жермен"
РИНГ.БГ
16.00 СПАЛ - "Милан"
21.45 "Наполи" - "Лацио"
F+
14.00 "Виляреал" - "Алавес"
Sport+
17.15 "Малага" - "Атлетико" (Мадрид)
21.45 "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"
Mtel Sport 1
21.45 "Спарта" (Ротердам) - ПСВ "Айндховен"
Неделя
Диема спорт 2
14.00 "Астън Вила" - "Бирмингам"
16.15 "Нюкасъл" - "Манчестър Юн"
18.30 "Саутхемптън" - "Ливърпул"
Нова спорт
16.00 "Страсбург" - "Троа"
18.00 "Нант" - "Лил"
22.00 "Олимпик" (Лион) - "Рен"
РИНГ.БГ
16.00 "Интер" - "Болоня"
21.45 "Рома" - "Беневенто"
Sport+
17.15 "Барселона" - "Хетафе"
F+
19.30 "Селта" - "Еспаньол"
21.45 "Валенсия" - "Леванте"
Mtel Sport 1
13.30 "Аякс" - "Твенте"
15.30 "Витес" - "Фейенорд"
Понеделник
Диема спорт 2
22.00 "Челси" - "Уест Бромич Албиън"
Вторник
БНТ HD
19.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Цървена звезда" - ЦСКА (Москва)
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Ювентус" - "Тотнъм"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Базел" - "Манчестър Сити"
Сряда
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Реал" (Мадрид) - "Пари Сен Жермен"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Порто" - "Ливърпул"
Четвъртък
БНТ1
20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Лудогорец" - "Милан"
БНТ HD
22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Наполи" - "РБ Лайпциг"
bTV Action
18.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Астана" - "Спортинг" (Лисабон)
20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Йостерсундс" - "Арсенал"
22.05 Лига Европа, 1/16-финал: "Олимпик" (Лион) - "Виляреал"
РИНГ.БГ
20.00 Лига Европа, 1/16-финал: "Борусия" (Дортмунд) - "Аталанта"
22.05 Лига Европа, 1/16-финал: ФК "Копенхаген" - "Атлетико" (Мадрид)
Петък
Евроспорт 2
21.30 "Херта" - "Майнц 05"
Диема спорт
21.45 ФА Къп, 1/8-финал: "Лестър" - "Шефилд Юнайтед"
Диема спорт 2
22.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Челси" - "Хъл Сити"
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