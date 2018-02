АРТ ЛУПА Анди Уорхол



ще покаже изложба на Анди Уорхол - 39 години, след като бащата на поп арта пътува до Рим, за да се срещне с папа Йоан Павел II. Музеите на Ватикана приключват преговорите си с музея на Уорхол в Питсбърг, за да представят експозиция с религиозните произведения на художника през 2019 г. Изложбата ще включва картини от серията "Последната вечеря на Уорхол" (1986), вдъхновена от библейската сцена на Леонардо да Винчи в Милано, както и мементо мори платна, като екрани от черепи, както и филми и архивни материали. В Рим изложбата ще се проведе в Braccio di Carlo Magno, пространство от 1000 кв. м на площад Свети Петър, проектирано от Джан Лоренцо Бернини.







Картина на Пикасо



ще бъде предложена на търг за 25 милиона долара. "Кристис" включи Mousquetaire et nu assis (1967) на Пабло Пикасо в своя вечерен аукцион за импресионистично и модерно изкуство в Лондон на 27 февруари, съобщава Artprice. Платното, нарисувано шест години преди смъртта на Пикасо, отбелязва един от първите случаи, когато в творбите му се появява фигурата на мускетар - последен опит да възстанови изчезващите си сексуални сили. В непосредствена близост до мускетаря е седнала гола Жаклин - последната голяма любов, муза и съпруга на художника. Вдъхновена от "Тримата мускетари" на Александър Дюма, които Пикасо прочита, докато се възстановява от хирургична операция през декември 1965 г.,Mousquetaire et nu assis също отдава почит на елегантните портрети на стари майстори като Халс, Рембранд, Ел Греко, Веласкес и Гоя.



