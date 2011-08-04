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БЪЛГАРИТЕ ДНЕС И УТРЕ
Събота, 10 февруари
|9:15
|Ски бягане: скиатлон (7.5 км кл. стил + 7.5 км св. стил) за жени - Антония Григорова
|12:10
|Спускане с шейни единично, I и II манш (мъже) - Павел Ангелов
|13:15
|Биатлон: 7.5 км спринт (жени) - Десислава Стоянова, Емилия Йорданова, Даниела Кадева, Милена Тодорова
|14:35
|Ски скокове: нормална шанца (мъже) - Владимир Зографски
Неделя, 11 февруари
|8:15
|Ски бягане: скиатлон (15 км кл. стил + 15 км св. стил) за мъже - Веселин Цинзов, Йордан Чучуганов
|13:00
|Спускане с шейни единично, III и IV манш (мъже) - Павел Ангелов
|13:15
|Биатлон: 10 км спринт (мъже) - Красимир Анев, Михаил Илиев, Антон Синапов, Димитър Герджиков