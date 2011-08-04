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ГОРЕЩИ НОВИНИ
Не ми се е случвало досега член на правителство да иска да ме изгони - нито в Европа, нито някъде по света, заяви тя
Сред тях няма българи, съобщи посолството в Лондон
Малко след това Мартин Шулц се отказа да бъде министър в новото правителство
Българското участие започва още утре
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СПОРТ

БЪЛГАРИТЕ ДНЕС И УТРЕ

Събота, 10 февруари
9:15Ски бягане: скиатлон (7.5 км кл. стил + 7.5 км св. стил) за жени - Антония Григорова
12:10Спускане с шейни единично, I и II манш (мъже) - Павел Ангелов
13:15Биатлон: 7.5 км спринт (жени) - Десислава Стоянова, Емилия Йорданова, Даниела Кадева, Милена Тодорова
14:35Ски скокове: нормална шанца (мъже) - Владимир Зографски

Неделя, 11 февруари
8:15Ски бягане: скиатлон (15 км кл. стил + 15 км св. стил) за мъже - Веселин Цинзов, Йордан Чучуганов
13:00Спускане с шейни единично, III и IV манш (мъже) - Павел Ангелов
13:15Биатлон: 10 км спринт (мъже) - Красимир Анев, Михаил Илиев, Антон Синапов, Димитър Герджиков
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