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Не ми се е случвало досега член на правителство да иска да ме изгони - нито в Европа, нито някъде по света, заяви тя
Сред тях няма българи, съобщи посолството в Лондон
Малко след това Мартин Шулц се отказа да бъде министър в новото правителство
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СПОРТ

ТВ ПРОГРАМА

Събота, 10 февруари

БНТ 1
13:00Биатлон: 7,5 км спринт (жени); Ски скокове: нормална шанца (мъже); в паузата: Шейни: I и II манш (мъже); Шорттрек
19:00"Олимпийски върхове" - студийна програма

БНТ HD
13:50Шорттрек
21:30"Арена ПьонгЧанг `18" - обзорно предаване

"Евроспорт 1"
2:40Сноуборд: слоупстайл (мъже)
4:30Ски алпийски дисциплини: спускане (мъже)
6:00Сноуборд: слоупстайл (мъже)
9:05Ски бягане: скиатлон (жени)
12:00Шейни (мъже)
13:05Биатлон: 7,5 км спринт (жени)
14:25Шорттрек
14:40Ски скокове: нормална шанца (мъже)
16:30"Олимпик Екстра" - обзорно предаване
21:30"Преследвайки историята"
21:35"Кубът"

"Евроспорт 2"
9:30Хокей на лед: Япония - Швеция (жени)
14:00Хокей на лед: Корея - Швейцария(жени)

Неделя, 11 февруари

БНТ 1
3:55Ски алпийски дисциплини: спускане (мъже); Шорттрек
6:45Фигурно пързаляне: отборно (спортни двойки)
13:00Биатлон: 10 км спринт (мъже); Ски бягане; Ски алпийски дисциплини; Шейни - III и IV манш (мъже); Фигурно пързаляне
17:30"Олимпийски върхове" - студийна програма

БНТ HD
06:45Фигурно пързаляне: отборно (спортни двойки)
08:10Ски бягане: 15+15 км скиатлон (мъже)
11:25Ски алпийски дисциплини: спускане (мъже)

"Евроспорт 1"
2:40Сноуборд: слоупстайл (мъже)
4:00Ски алпийски дисциплини: спускане (мъже)
5:30Фигурно пързаляне: отборно (жени)
6:15Фигурно пързаляне: отборно (танцови двойки)
6:45Фигурно пързаляне: отборно (спортни двойки)
7:30Сноуборд: слоупстайл (мъже)
8:15Ски бягане: скиатлон (мъже)
10:05Кънки бягане
13:05Биатлон: 10 км спринт (мъже)
14:45Шейни: мъже
15:50Ски св. стил: бабуни (мъже)
16:30"Олимпик Екстра" - обзорно предаване
21:30"Преследвайки историята"
21:35"Кубът"

"Евроспорт 2"

9:30Хокей на лед: Финландия - САЩ (жени)
14:00Хокей на лед: Канада - Русия (жени)
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