ТВ ПРОГРАМА

БНТ 1
|13:00
|Биатлон: 7,5 км спринт (жени); Ски скокове: нормална шанца (мъже); в паузата: Шейни: I и II манш (мъже); Шорттрек
|19:00
|"Олимпийски върхове" - студийна програма
БНТ HD
|13:50
|Шорттрек
|21:30
|"Арена ПьонгЧанг `18" - обзорно предаване
"Евроспорт 1"
|2:40
|Сноуборд: слоупстайл (мъже)
|4:30
|Ски алпийски дисциплини: спускане (мъже)
|6:00
|Сноуборд: слоупстайл (мъже)
|9:05
|Ски бягане: скиатлон (жени)
|12:00
|Шейни (мъже)
|13:05
|Биатлон: 7,5 км спринт (жени)
|14:25
|Шорттрек
|14:40
|Ски скокове: нормална шанца (мъже)
|16:30
|"Олимпик Екстра" - обзорно предаване
|21:30
|"Преследвайки историята"
|21:35
|"Кубът"
"Евроспорт 2"
|9:30
|Хокей на лед: Япония - Швеция (жени)
|14:00
|Хокей на лед: Корея - Швейцария
|(жени)
Неделя, 11 февруари
БНТ 1
|3:55
|Ски алпийски дисциплини: спускане (мъже); Шорттрек
|6:45
|Фигурно пързаляне: отборно (спортни двойки)
|13:00
|Биатлон: 10 км спринт (мъже); Ски бягане; Ски алпийски дисциплини; Шейни - III и IV манш (мъже); Фигурно пързаляне
|17:30
|"Олимпийски върхове" - студийна програма
БНТ HD
|06:45
|Фигурно пързаляне: отборно (спортни двойки)
|08:10
|Ски бягане: 15+15 км скиатлон (мъже)
|11:25
|Ски алпийски дисциплини: спускане (мъже)
"Евроспорт 1"
|2:40
|Сноуборд: слоупстайл (мъже)
|4:00
|Ски алпийски дисциплини: спускане (мъже)
|5:30
|Фигурно пързаляне: отборно (жени)
|6:15
|Фигурно пързаляне: отборно (танцови двойки)
|6:45
|Фигурно пързаляне: отборно (спортни двойки)
|7:30
|Сноуборд: слоупстайл (мъже)
|8:15
|Ски бягане: скиатлон (мъже)
|10:05
|Кънки бягане
|13:05
|Биатлон: 10 км спринт (мъже)
|14:45
|Шейни: мъже
|15:50
|Ски св. стил: бабуни (мъже)
|16:30
|"Олимпик Екстра" - обзорно предаване
|21:30
|"Преследвайки историята"
|21:35
|"Кубът"
"Евроспорт 2"
|9:30
|Хокей на лед: Финландия - САЩ (жени)
|14:00
|Хокей на лед: Канада - Русия (жени)