ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №11 "6 от 49"



Числа: 9, 12, 34, 35, 36, 38. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 4695.30 лв., 4 - 243 по 96.60 лв., 3 - 6507 по 5.10 лв. ДЖАКПОТ: 4 093 050.03 лв.







"6 от 42"



Числа: 5, 16, 20, 21, 24, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 1274.60 лв., 4 - 378 по 27.00 лв., 3 - 5822 по 2.50 лв. ДЖАКПОТ: 771 791.97 лв.







"5 от 35"



I теглене: 1, 7, 8, 9, 15. Печалби: 5 - няма, 4 - 324 по 105.00 лв., 3 - 10 028 по 4.30 лв.; II теглене: 4, 7, 20, 29, 30. Печалби: 5 - 1 по 24 732.40 лв., 4 - 233 по 92.90 лв., 3 - 8125 по 3.80 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 3, 5. Цифра: 8, 7, 2. Печалби: 3 - 9 по 2543.20 лв., 2 - 1786 по 12.80 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 21, 22, 29, 35, 48. Зодия: 2. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 2 по 500.00 лв., 3+1 - 17 по 100.00 лв., 3 - 120 по 10.00 лв., 2+1 - 190 по 5.00 лв., 1+1 - 1140 по 1.50 лв., 2 - 2230 по 0.80 лв., 0+1 - 1985 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 95; Месец: 12; Дата: 20; Ден: 2. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 2 по 133.60 лв., група 5 - 2 по 133.60 лв., група 6 - 6 по 35.60 лв., група 7 - 9 по 29.70 лв., група 8 - 18 по 11.90 лв., група 9 - 53 по 6.10 лв., група 10 - 58 по 6.50 лв., група 11 - 111 по 3.90 лв., група 12 - 206 по 2.60 лв., група 13 - 548 по 2.10 лв., група 14 - 1426 по 1.30 лв., група 15 - 2500 по 1.20 лв. ДЖАКПОТ: 27 177.28 лв.



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