Патриотите и ГЕРБ внесоха промени в Закона за горите заради лифтовете

09 Февруари 2018 20:56

The population of 3,449 (as of 2003) is outnumbered by tourists, of which 15,000 can be accommodated. With tourist bed nights running at over two million per year, the municipality is third only to Vienna and Salzburg as an Austrian tourist destination. Sölden has lost some of its former small village charm, but other attractions have been enhanced in recent years.



Заставам зад мнението си, че WC е тъпанар и манипулатор!Ето картинка на пистите в Зьолден http://www.zettravel.com/bg/uploads/tours/460/2567_orig.jpgЕто и описаниеhttp://www.zettravel.com/bg/екскурзии/австрия/ски-курорт-зьолден-solden/Вижте през колко гора минават лифтовете (тук нено отказва само втора кабина). Вижте колко пътеки има над 3000 метра. Ски зоната започва от 1350 метра, та до 3200 метра.Това ли ще сравняваме с Банско? С единия склон на Тодорка ще гоним алпийските глетчери?!? Ку-ку!П.П. Зьолден е с население 3199 човека (2016 г.). 15000 места за настаняване. Банско е съответно с 8000 жители и над 20000 места за настаняване.Цитат от уикитоБолднатото, болднатото...