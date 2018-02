Джордж У. Буш: Има ясно доказателство, че Русия се е месила в президентските избори в САЩ

D4D5 09 Февруари 2018 11:06 Tillerson Says Unstoppable Russia Already Meddling in Midterm Elections. Banana Republic USA Helpless to Thwart It



US decides who runs Salvador but Russia decides who runs the US



http://russia-insider.com/en/tillerson-says-unstoppable-russia-already-meddling-midterm-elections-banana-republic-usa-helpless





http://russia-insider.com/en/tillerson-says-unstoppable-russia-already-meddling-midterm-elections-banana-republic-usa-helpless