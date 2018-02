Дау Джоунс отново се срина

mi6osp. 09 Февруари 2018 10:32 Wizz

09 Фев 2018 10:09



ръстът на индексите беше поради лудото наливането на пари ... спряха да наливат пари и индексите тръгнаха надолу - ако някой е изненадан да не се занимава повече с темата ...

като се спре наливането на пари и в европа ще има една година гратисен период на осъзнаване и броене на хартийките и почва поредната криза.



По принцип сте прав, но може би сте прекален оптимист за едната година. Един анализ по въпроса: Forget Stocks, Look at Euro-Bonds They are the Real Problem

JANUARY 30, 2018 / TOM LUONGO Натисни тук, руски превод Забудьте об акциях, взгляните на евробонды — вот где реальная проблема Натисни тук По принцип сте прав, но може би сте прекален оптимист за едната година. Един анализ по въпроса:Натисни тук, руски преводНатисни тук