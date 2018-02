САЩ поискаха от Русия да спре бомбардировките в Сирия Дамаск обвини US коалицията във военни престъпления и агресия Снимка БГНЕС

Съединените американски щати призоваха сирийското правителство и Русия да прекратят незабавно бомбардировките над териториите в Сирия, контролирани от бунтовници, съобщава Франс прес, цитирана от БНР.



„Съединените щати са силно обезпокоени от ескалиращото насилие в областта Идлиб, в предградията на Дамаск и други райони в Сирия. Атаките трябва да спрат сега“, заяви Хедър Науърт, говорител на Държавния департамент.



Според Сирийската обсерватория за човешки права при въздушните удари край Дамаск от началото на седмицата са загинали повече от 200 мирни жители.



Руският постоянен представител в ООН Василий Небензя определи предложението за „хуманитарно примирие“ като „нереалистично“ предвид нежеланието на „терористите“ да го спазват.





Дамаск смята за открита агресия и военно престъпление въздушните удари, нанесени от предвожданата от САЩ международна коалиция в източната провинция Дейр аз Зур, които според съобщенията убили над 100 бойци на режима, съобщава пак БНР.

В писмо на сирийското министерство на външните работи, изпратено до генералния секретар на ООН, се казва, атаката представлява „военно престъпление и престъпление срещу човечеството. Както и че САЩ използват „борбата срещу тероризма като извинение за създаване на незаконни бази на сирийска територия“.



По-рано US коалицията обяви, че в сряда вечерта и рано в четвъртък е отблъсната непровокирана атака на проправителствени бойци срещу щаб на подкрепяния от САЩ кюрдско-арабски алианс Сирийски демократични сили (СДС), като US представител, пожелал анонимност, посочи, че били убити над 100 проправителствени бойци.



Русия, която подкрепя военно и дипломатически режима в Дамаск, заяви, че сирийски опълченци са попаднали под обстрел, включително под въздушни удари на водената от САЩ коалиция, заради несъгласувани с руските военни действия. Според Москва 25 сирийски опълченци били ранени при внезапния обстрел с минохвъргачки и реактивни системи за залпов огън и последвалите удари от хеликоптери на водената от САЩ коалиция.

