Арт лупа Майкъл Джексън



свързан с най-големите успехи на Майкъл Джексън, сега обвини попидола, че е изплагиатствал няколко парчета, включително и легендарната Billie Jean. "Нямам желание да го казвам публично, но Майкъл открадна доста песни", заяви 84-годишният продуцент, участвал в създаването на албуми като Thriller и Bad. В интервю за сайта Vulture Куинси Джоунс каза, че Billie Jean и State of Independence на кралицата на диското Дона Съмър, което излиза няколко месеца по-рано, много си приличат. Продуцент и на двете е Куинси Джоунс. Той още обвини Майкъл Джексън, който почина през 2009 г., че бил стиснат. Джако отказал да признае авторството на своя пианист Грег Филигейнс за хита Don't Stop 'Til You Get Enough и не му платил.







Нов литературен салон



се откри в столицата в залата на ул. "Леге" 10. То стана с вечер, посветена на поета и идеолога на българското националноосвободително движение Христо Ботев. Бе представена книгата "Борба" на издателство "Захарий Стоянов", която съдържа стихотворенията на Христо Ботев, илюстрирани от Борис Ангелушев. Вечерта се състоя и поклонение пред поета, когото Гео Милев нарича "първата и най-ярката манифестация на българския расов гений, огнедишащото сърце на националната и социалната революция."