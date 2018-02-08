Конгресът на САЩ одобри законопроект за повишаване на киберсигурността на Украйна

Bradatko 08 Февруари 2018 09:20 „съобразени с интересите на САЩ“

Които са далече от границите им.

Както обикновено!

Дръжте Русия!!!

А ето и малко статистика:

(Извинявам се за "фермана", но ми го пратиха като текст и нямам източника.)



1. США называют Россию варварской страной. Однако, единственная страна, которая использовала атомное оружие, – это США. В 1999-м США и НАТО использовали запрещенные кассетные бомбы в Югославии. Так кто же варвар?



2. США называют РФ страной, где нарушаются права человека. Однако, в России нет ни смертной казни, ни электрического стула, ни секретных тюрем, как в США, ни похищения людей с одобрения власти. Так где же на самом деле нарушаются права?



3. США уверяют, что в России нет политического плюрализма. Но в Российской Думе 4 партии (+2 платформы), а в конгрессе США только 2, причем с одинаковыми программами. И так 200 лет. Так где же подлинная демократия?



4. США утверждают, что Россия продвигает «тоталитарные» и даже «фашистские» методы. Однако, из 178 стран только США и Украина отказались голосовать за резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» (72 Ассамблея ООН 16 ноября 2017). Любопытно, почему США против борьбы с героизацией нацизма?



5. США говорят о репрессивном российском режиме. Называют даже цифры сталинских репрессий - 20 млн человек! Однако, американские колонисты при содействии властей США истребили на корню 95 млн индейцев (Американский Холокост: Д. Стэннард (Oxford Press, 1992). Может поэтому США 40 лет отказывались ратифицировать конвенцию ООН о геноциде от 9 декабря 1948?



6. США утверждают, что РФ сформировалась за счет имперских завоеваний. А как вошли в состав США Техас (Мексика), Флорида (Испания) и т.д.?



7. США убеждают весь мир, что РФ ведет агрессивную внешнюю политику. Однако, затраты Пентагона на оборону превышали долгое время затраты всех стран мира вместе взятых. И военные базы США во всем мире, в том числе вдоль границ РФ. И не Россия, а США, вышли из договора по ПРО 13 июня 2002 года. Так кто же агрессивен?



8. США утверждают, что РФ - тюрьма народов. Это несмотря на то, что царскую Россию покинули в 1918-м и Финляндия, и Польша, а СССР самораспустился в 1991-м. Так назовите мне хоть один штат, который смог покинуть США?



9. США утверждают, что В РФ нарушаются права представителей местных народов. Возможно. Но в США лишь 2 июля 1964 г. был принят Закон о гражданских правах 1964 года, который запретил расовую дискриминацию! А реальное право голоса чернокожие американцы получили лишь в 1965-м, после принятия Закона США об избирательных правах 1965 года! В «дикой» России, наоборот, никогда не было резерваций, сегрегации и расизма. А всеобщее право голоса было внедрено с 15 апреля 1917. Които са далече от границите им.Както обикновено!Дръжте Русия!!!А ето и малко статистика:(Извинявам се за "фермана", но ми го пратиха като текст и нямам източника.)1. США называют Россию варварской страной. Однако, единственная страна, которая использовала атомное оружие, – это США. В 1999-м США и НАТО использовали запрещенные кассетные бомбы в Югославии. Так кто же варвар?2. США называют РФ страной, где нарушаются права человека. Однако, в России нет ни смертной казни, ни электрического стула, ни секретных тюрем, как в США, ни похищения людей с одобрения власти. Так где же на самом деле нарушаются права?3. США уверяют, что в России нет политического плюрализма. Но в Российской Думе 4 партии (+2 платформы), а в конгрессе США только 2, причем с одинаковыми программами. И так 200 лет.Так где же подлинная демократия?4. США утверждают, что Россия продвигает «тоталитарные» и даже «фашистские» методы. Однако, из 178 стран только США и Украина отказались голосовать за резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» (72 Ассамблея ООН 16 ноября 2017). Любопытно, почему США против борьбы с героизацией нацизма?5. США говорят о репрессивном российском режиме. Называют даже цифры сталинских репрессий - 20 млн человек! Однако, американские колонисты при содействии властей США истребили на корню 95 млн индейцев (Американский Холокост: Д. Стэннард (Oxford Press, 1992). Может поэтому США 40 лет отказывались ратифицировать конвенцию ООН о геноциде от 9 декабря 1948?6. США утверждают, что РФ сформировалась за счет имперских завоеваний. А как вошли в состав США Техас (Мексика), Флорида (Испания) и т.д.?7. США убеждают весь мир, что РФ ведет агрессивную внешнюю политику. Однако, затраты Пентагона на оборону превышали долгое время затраты всех стран мира вместе взятых. И военные базы США во всем мире, в том числе вдоль границ РФ. И не Россия, а США, вышли из договора по ПРО 13 июня 2002 года. Так кто же агрессивен?8. США утверждают, что РФ - тюрьма народов. Это несмотря на то, что царскую Россию покинули в 1918-м и Финляндия, и Польша, а СССР самораспустился в 1991-м. Так назовите мне хоть один штат, который смог покинуть США?9. США утверждают, что В РФ нарушаются права представителей местных народов. Возможно. Но в США лишь 2 июля 1964 г. был принят Закон о гражданских правах 1964 года, который запретил расовую дискриминацию! А реальное право голоса чернокожие американцы получили лишь в 1965-м, после принятия Закона США об избирательных правах 1965 года! В «дикой» России, наоборот, никогда не было резерваций, сегрегации и расизма. А всеобщее право голоса было внедрено с 15 апреля 1917.