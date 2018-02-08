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Горещи Новини

Конгресът на САЩ одобри законопроект за повишаване на киберсигурността на Украйна

С него се дава и помощ на Киев за „намаляване на зависимостта от руските технологии“
 
Конгресът на САЩ одобри в сряда с огромно мнозинство законопроект за киберсигурността на Украйна , предава РИА Новости, цитирана от Фокус.
В полза на законопроекта са гласували 404 конгресмена, а против – трима. 23 депутати са се въздържали.


В документа, който трябва да бъде разгледан от Сената, се предвиждат редица действия „съобразени с интересите на САЩ“, които трябва да бъдат предприети от Държавния департамент, с цел да се помогне на Украйна да подобри своята киберсигурност. Предлага се да се предостави на Украйна необходимата подкрепа за повишаване на нивото на защита на държавните компютри до най-съвременното ниво, като специално са отбелязани системите, защитаващи критично важната инфраструктура на страната.

Освен това, в проектозакона се предлага да се предостави помощ на Украйна за „намаляване на зависимостта й от руските технологии“, а също и за цялостното повишаване на кибервъзможностите й, разширяване на обмена на информация по киберсигурността и международното сътрудничество с Киев.

РИА Новости отбелязва, че в Закона няма конкретни препоръки относно това, как именно Държавният департамент трябва да изпълни указаните мерки. Текстът на закона заема само няколко страници, по-голямата част от които е посветена на общото изложение на американо-украинските отношения в сферата на киберсигурността. Независимо от това, конгресмените искат да задължат външното ведомство да докладва за хода на изпълнението на предвидените в закона мерки не по-късно от шест месеца след приемането му.
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СЕГА Форум - Мнения: 
21
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08 Февруари 2018 08:51
Американски щат Украйна. .
08 Февруари 2018 09:02
Каква "грижа" и добронамереност! В кухнята на Рекс ще забъркат специални курабета против московски уроки, които лечители от Фирмата ще раздават на киевската хунта...
Фарисейщина в най-чист вид...
08 Февруари 2018 09:08
в проектозакона се предлага да се предостави помощ на Украйна за „намаляване на зависимостта й от руските технологии“,
Помощ за Украйна да се лишава от руските поръчки.
08 Февруари 2018 09:16
Конгреса да беше измислил как достатъчно кюмюр и "сжижены" да им препратят, че 2019 иде, а заобикалящите трасета вече се строят! Това и най-големите "тикви" в България го разбраха!
08 Февруари 2018 09:20
„съобразени с интересите на САЩ“

Които са далече от границите им.
Както обикновено!
Дръжте Русия!!!
А ето и малко статистика:
(Извинявам се за "фермана", но ми го пратиха като текст и нямам източника.)

1. США называют Россию варварской страной. Однако, единственная страна, которая использовала атомное оружие, – это США. В 1999-м США и НАТО использовали запрещенные кассетные бомбы в Югославии. Так кто же варвар?

2. США называют РФ страной, где нарушаются права человека. Однако, в России нет ни смертной казни, ни электрического стула, ни секретных тюрем, как в США, ни похищения людей с одобрения власти. Так где же на самом деле нарушаются права?

3. США уверяют, что в России нет политического плюрализма. Но в Российской Думе 4 партии (+2 платформы), а в конгрессе США только 2, причем с одинаковыми программами. И так 200 лет. Так где же подлинная демократия?

4. США утверждают, что Россия продвигает «тоталитарные» и даже «фашистские» методы. Однако, из 178 стран только США и Украина отказались голосовать за резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» (72 Ассамблея ООН 16 ноября 2017). Любопытно, почему США против борьбы с героизацией нацизма?

5. США говорят о репрессивном российском режиме. Называют даже цифры сталинских репрессий - 20 млн человек! Однако, американские колонисты при содействии властей США истребили на корню 95 млн индейцев (Американский Холокост: Д. Стэннард (Oxford Press, 1992). Может поэтому США 40 лет отказывались ратифицировать конвенцию ООН о геноциде от 9 декабря 1948?

6. США утверждают, что РФ сформировалась за счет имперских завоеваний. А как вошли в состав США Техас (Мексика), Флорида (Испания) и т.д.?

7. США убеждают весь мир, что РФ ведет агрессивную внешнюю политику. Однако, затраты Пентагона на оборону превышали долгое время затраты всех стран мира вместе взятых. И военные базы США во всем мире, в том числе вдоль границ РФ. И не Россия, а США, вышли из договора по ПРО 13 июня 2002 года. Так кто же агрессивен?

8. США утверждают, что РФ - тюрьма народов. Это несмотря на то, что царскую Россию покинули в 1918-м и Финляндия, и Польша, а СССР самораспустился в 1991-м. Так назовите мне хоть один штат, который смог покинуть США?

9. США утверждают, что В РФ нарушаются права представителей местных народов. Возможно. Но в США лишь 2 июля 1964 г. был принят Закон о гражданских правах 1964 года, который запретил расовую дискриминацию! А реальное право голоса чернокожие американцы получили лишь в 1965-м, после принятия Закона США об избирательных правах 1965 года! В «дикой» России, наоборот, никогда не было резерваций, сегрегации и расизма. А всеобщее право голоса было внедрено с 15 апреля 1917.
08 Февруари 2018 10:10
В полза на законопроекта са гласували 404 конгресмена...

08 Февруари 2018 10:16
Конгресът на САЩ одобри в сряда с огромно мнозинство законопроект за киберсигурността на Украйна

А защо нищо не се казва за Киберсигурността на САЩ? Нали Русия с хакерите си избра президента Тръмп?!
Значи ли това, че Русия е натиснала САЩ да прави този законопроект за защита на Украйна от Русия? Това е умряло преди да се роди!
08 Февруари 2018 10:30
США утверждают, что РФ - тюрьма народов. Это несмотря на то, что царскую Россию покинули в 1918-м и Финляндия, и Польша, а СССР самораспустился в 1991-м. Так назовите мне хоть один штат, который смог покинуть США?

Колега,
Петиции за излизане от състава на САЩ са постъпили от жители от 20 щата: Тексас, Ню Йорк, Ню Джърси, Северна и Южна Каролина, Алабама, Джорджия, Флорида, Индиана, Мичигън, Тенеси, Луизиана, Кентъки, Арканзас, Колорадо, Северна Дакота, Орегон, Мисисипи, Мисури и Монтана.

Калифорния се отделя от САЩ
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В aмериканския щат Калифорния започна събирането на подписи за провеждане на референдум за отделяне на щата от САЩ, съобщи Deutsche Welle. Както отбелязва изданието, на привържениците на т. нар. CalExit им предстои в продължение на 180 дни да съберат почти 600 000 подписа в подкрепа на референдума за отделяне от Съединените Щати.

Преди два дни калифорнийският министър на вътрешните работи даде официално разрешение за началото на процедурата. От тук нататък в полза на CalExit трябва да бъдат събрани за 180 дни подписите на 8% от населението на щата - 585 407 човека. Ако тази инициатива се увенчае с успех, то през ноември 2018 година жителите на Калифорния първо трябва да гласуват отмяна на два члена от местната конституция, а именно: "щата е неделима част от САЩ" и "американската конституция е основен закон на страната". Самият референдум за отделяне от САЩ би могъл да се проведе през пролетта на 2019 година.

За излизането на щата от състава на САЩ са необходими гласовете на минимум половината избиратели регистрирани в Калифорния. При това фактическото отделяне може да стане при положение, че не по-малко от 55% от участниците в референдума отговорят положително, допълва Los Angeles Times.

Петицията за провеждане на процедурата е била подадена на главния прокурор на щата през ноември 2016 г. веднага след победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ.
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08 Февруари 2018 10:31
Предстоящият референдум за независимост на Шотландия насърчава поддръжниците на кампанията за отделяне на щата Тексас от САЩ, информира "Ройтерс"

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08 Февруари 2018 10:34
Аляска и Хавай искат отделяне от САЩ
Аляска и Хавай обвиняват САЩ в незаконно анексиране и на своите територии.

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08 Февруари 2018 10:37
НАЧАЛО / Offnews / Свят
Петиция за връщане на Аляска в Русия събра 20 000 подписа
OFFNews | 25 март 2014 в 18:531053841

Само за четири дни повече от 20 000 души подписаха петицията за присъединяване на американския щат Аляска към Русия.
08 Февруари 2018 10:38
САЩ се намесват във вътрешните работи на всички страни по света.
Но пък си имат назначен от вън президент.
Щатите не са това, което бяха.
08 Февруари 2018 10:42
САЩ в момента повече прилича на Украйна, отколкото на "Велика" сила.
Разделението в САЩ е започнало. Това е лавинообразен процес, в който няма връщане назад. По-скоро можете да видите Американскитеж щати поделени между Русия, Канада (Великобритания) и Мексико. И някои по-индустриално развити като Калифорния и Тексас като суверенни държави.
Инт6ересно какво управлява Тръмп и неговата администрация?!
08 Февруари 2018 11:21
Нули и единици.
08 Февруари 2018 11:22
"По-скоро можете да видите Американскитеж щати поделени между Русия, Канада (Великобритания) и Мексико."

И Китай, и Китай.
08 Февруари 2018 11:27
И Китай, и Китай.

И Кирибати, и Кирибати...
08 Февруари 2018 11:55
Федаин08 Февруари 2018 08:51
Американски щат Украйна. .


Точно това щях да пиша.
08 Февруари 2018 12:02
Много скоро нещата в Украйна ще се задействат. Донбас ще нахлуе в Украйна в отговор на украинската агресивна Хунта. Това може да бъде и сигнал на всички бивши съветски републики за ново обединяване този път като наистина суверенни републики в една могъща държава - СНДР. Съюз на Независимите Държави Росии. Или накратко просто "РУСИЯ". "СНДР-РУСИЯ".....!!!!! Патентът е мой - правата са запазени!!! Ако това се сбъдне подарявам името безвъзмездно на Великият Руски Народ....!
08 Февруари 2018 12:04
Много фантастика четете.
Утопична. ..
08 Февруари 2018 12:08
В документа, който трябва да бъде разгледан от Сената, се предвиждат редица действия „съобразени с интересите на САЩ

Казано е ясно и точно.
08 Февруари 2018 12:13
Освен това, в проектозакона се предлага да се предостави помощ на Украйна за „намаляване на зависимостта й от руските технологии“

Руснаците разполагат ли с технологии?
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