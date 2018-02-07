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Олимпийците от Северна Корея няма да получат подаръци заради санкциите

Олимпийците от Северна Корея няма да получат подарък смартфон и луксозна екипировка като атлетите от останалите държави. Санкциите срещу комунистическата страна забраняват дори това, съобщи Нова тв.
За всеки един от 3-те хиляди атлети на олимпиадата е предвиден най-скъпият смартфон на гордостта на южнокоейската индустрия – „Samsung”, както и облекло от най-големият спортен концерн в света „Nike”. Дългият списък от санкции за Северна Корея обаче включва луксозни стоки и спортна екипировка.
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07 Февруари 2018 09:34
Простотия след простотия. Наречена ЕТАЦ.
07 Февруари 2018 09:36

Пълен цирк!
Да им раздадат по една грамота от MOCK... Олимпиада като слънце!
07 Февруари 2018 09:37
Нещо пречи ли олимпийци от други страни да подарят на севернокорейците подаръците си? Да им се порадват поне за няколко минути - преди кимчовци от службите да са ги конфискували.
07 Февруари 2018 09:38
Идиоти. Унищожават всяка възможност за сваляне на напрежението. И погребват олимпизма.
07 Февруари 2018 09:38
То пък за какво ли им е смартфон в Северна Корея...
07 Февруари 2018 09:39
Нещо пречи ли олимпийци от други страни да подарят на севернокорейците подаръците си?

Имало е такова предложение. Но ги спрял страха за последствията... за северно-корейските им колеги...
07 Февруари 2018 09:46
То пък за какво ли им е смартфон в Северна Корея...


Това в резултат на внушения ли е, или информациоя от първа ръка, т.е. от очевидец, живял там?
07 Февруари 2018 09:55
Идиоти. Унищожават всяка възможност за сваляне на напрежението

Че кой е казал, че искат да свалят напрежението?
07 Февруари 2018 10:08
МОК е тоталитарна секта, съществуваща извън законите и извън държавите.
Всяка църква си има свои богове и догми. Сектите се отличават от църквата по това, че те се присламчват и започват да изработват свои дублиращи догми и норми.
Сектанството това е обикновен паразитизъм. Олимпизма е паразитизъм спрямо философията на спорта.
За да се провери уникалността на олимпизма трябва:
1-да се провери олимпизма за елементи на сектантство. Дали той се явява уникален или е секта.
2-да се провери законодателната база, в която действа олимпизма. Да се провери за признаци на тоталитарна секта
3-да се направи финансова проверка на олимпизма. Да се провери какви актове определят финансирането й. Да се провери доколко отговаря дейността на олимпизма на законодателствата на страните над които действа.
07 Февруари 2018 10:24
Много правилна постъпка на другарите "олимпийски" началници!
Инак като нищо от тези луксозни стоки, между състезанията спретнали нещо гърмящо. Или летящо.
07 Февруари 2018 10:25
МОК е тоталитарна секта, съществуваща извън законите и извън държавите.

МОК е сборище от негодници с огромни заплати изпълняващи политически поръчки. Но, всяко зло за добро - настроиха срещу себе си всички честни и разумни хора по целия свят и това не може да остане без последствия.
07 Февруари 2018 10:26
В северна Корея има египетска мобилна телефония, но мобилен интернет за простосмъртните няма.
07 Февруари 2018 10:46
Олимпийците от Северна Корея няма да получат подаръци заради санкциите

МОКри политпоръчници.
07 Февруари 2018 10:52
Swedish national public TV broadcaster SVT has aired a documentary about the alleged existence of an athlete-oriented organized doping system in Norway, Expressen newspaper reported Tuesday.The data on Norwegian athletes indicates an organized doping system in the national federation, similar to Russia, where a doping system existed," Svens said. He stressed that the Norwegian Ski Federation was trying to prevent the disclosure of information about the doping system in this country. Svens also added that in the 1990s almost all Norwegian skiers who had won medals at major international competitions were using prohibited drugs.
И ко прайм ся, МОК? Разследваме? Наказваме? Нека да позная, ще следваме опорните точки на Държавния департамент: има едни стандарти за нас и нашите съюзници/феодали и други за Русия, Иран, Северна Корея, включително цензура в съюзните ни медии.
07 Февруари 2018 10:54
И ко прайм ся, МОК? Разследваме? Наказваме? Нека да позная, ще следваме опорните точки на Държавния департамент: има едни стандарти за нас и нашите съюзници/феодали и други за Русия, Иран, Северна Корея, включително цензура в съюзните ни медии.

Ех, ако само до МОКрите се бяха разпрострели и спрели двойните стандарти...
07 Февруари 2018 10:57
Явно горките олимпийци са подбудителите на севернокорейската външна политика и автори на атомната бонба, щом така справедливо са ги лишили от гащи и чорапи.
07 Февруари 2018 10:58
А менюто на северокорейците съобразено ли е със санкциите или завалиите си носят и храна от севера... Леле тия много прости бе ...
07 Февруари 2018 11:27
Олимпийците от Северна Корея няма да получат подаръци заради санкциите


Бира само за членове на профсъюза...

...................................................
http://www.drago.info/
07 Февруари 2018 12:52
Политиката преди всичко.
Направо се изс..ха върху идеите на Кубертен.
Търговски фирми превзеха олимпийското движение, а политиците го управляват.
07 Февруари 2018 13:12
А менюто на северокорейците съобразено ли е със санкциите или завалиите си носят и храна от севера...
Това май никак не е лоша идея.
Не вкарвам теории на конспирации че ще ги тровят умишлено...
07 Февруари 2018 13:16
Аз няма да гледам тази пародия на олимпиада!
07 Февруари 2018 13:21
micky73 07 Февруари 2018 13:12

Не зная кой кого ще трови, но в олимийскто градче се разпространи вирус от който доста народ се подриска.

The biggest problem with the virus showing up in Olympics venues is just how easily it can spread. People with the disease typically have uncontrollable bouts of vomiting and diarrhea. This clears the body of the virus quickly, usually in one to three days. But it also helps spread the bug to others. And one person infected usually means many more falling ill.
07 Февруари 2018 13:30
dissidentbg07 Февруари 2018 13:21
Ха! В такъв случай, можем обосновано да предположим че северняците са ги надъхали с някакъв вирус.
И сега си пасат тревата и гледат сеир.
07 Февруари 2018 13:34
А менюто на северокорейците съобразено ли е със санкциите или завалиите си носят и храна от севера...

Нцъъ... Нема такъвата райграс у Сеул
07 Февруари 2018 13:40
От три години насам Северна Корея има 2 мобилни мрежи. През 2015 г. е била пусната мрежата на име Кориолинк на Ораском (египетска компания). В Ораском Корея има 2,4 милиона абонати. Ораском не са доволни от оборота, защото и тия 2,4 милиона - и те не говорят колкото им се иска на Ораском. Освен това, колкото и да им говорят абонатите, египтяните не могат да изкарат печалбата във валута навън.
Корейската държавна компания е пуснала сега втора, самостоятелна, мрежа.
07 Февруари 2018 14:29
От Уикито: След като нацистите идват на власт в Германия, те виждат в олимпийските игри идеална възможност за разпространяване на идеите им и придобиване на широка известност.
07 Февруари 2018 14:50
Норвежцы привезли на Олимпиаду-2018 более 6000 доз лекарств от астмы

Норвежцы привезли на Олимпийские игры в Пхёнчхан более 6000 доз лекарств от астмы. Об этом сообщает NRK.
https://www.nrk.no/sport/olympiatoppen-har-sendt-over-6000-doser-astmamedisin-til-ol-1.13880280

По информации телеканала, 6000 доз предназначены только для тех спортсменов, кто здоров на момент приезда в Пхёнчхан. Атлеты, страдающие от астмы, будут использовать свои собственные лекарства.

Сообщается, что норвежцы привезли 1800 доз симбикорта, по 1200 доз атровента, альвеско и айромира, 360 доз вентолина (действующее вещество - сальбутамол), а также 43 ингалятора и 10 небулайзеров. С 2017 года Всемирным антидопинговым агентством (WADA) введен частичный запрет на использование сальбутамола, в случае наличия терапевтического исключения спортсмены могут употреблять не более 1600 микрограмм в течение 24 часов.

"Мы привезли такое количество доз, основываясь на опыте предыдущих Олимпиад, - сказала глава медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг. - Мы должны быть готовы ко всему, мы несем ответственность за 250 человек. Большую часть лекарств мы привезем обратно. Не понимаю скепсиса".

...............................................

Отмечается, что команды Финляндии и Швеции привезли на Игры по 10 ингаляторов и при этом - ни одного небулайзера. Сборная Германии привезла в Пхёнчхан 30 ингаляторов, но они предназначены не только для участников Олимпиады, но и для паралимпийцев.


Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4936911





07 Февруари 2018 14:56
Легальный допинг: все, что надо знать про «терапевтические исключения»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/research/society/05/02/2018/5a7302719a79472f92d386d4



07 Февруари 2018 15:27
Нцъъ... Нема такъвата райграс у Сеул

Значи си го носят от вкъщи ...
Пак са онеправдани ...
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