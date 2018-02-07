Олимпийците от Северна Корея няма да получат подаръци заради санкциите

Simplified Solutions 07 Февруари 2018 14:50 Норвежцы привезли на Олимпиаду-2018 более 6000 доз лекарств от астмы



Норвежцы привезли на Олимпийские игры в Пхёнчхан более 6000 доз лекарств от астмы. Об этом сообщает NRK.

https://www.nrk.no/sport/olympiatoppen-har-sendt-over-6000-doser-astmamedisin-til-ol-1.13880280



По информации телеканала, 6000 доз предназначены только для тех спортсменов, кто здоров на момент приезда в Пхёнчхан. Атлеты, страдающие от астмы, будут использовать свои собственные лекарства.



Сообщается, что норвежцы привезли 1800 доз симбикорта, по 1200 доз атровента, альвеско и айромира, 360 доз вентолина (действующее вещество - сальбутамол), а также 43 ингалятора и 10 небулайзеров. С 2017 года Всемирным антидопинговым агентством (WADA) введен частичный запрет на использование сальбутамола, в случае наличия терапевтического исключения спортсмены могут употреблять не более 1600 микрограмм в течение 24 часов.



"Мы привезли такое количество доз, основываясь на опыте предыдущих Олимпиад, - сказала глава медицинской службы сборной Норвегии Мона Кьелдсберг. - Мы должны быть готовы ко всему, мы несем ответственность за 250 человек. Большую часть лекарств мы привезем обратно. Не понимаю скепсиса".



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Отмечается, что команды Финляндии и Швеции привезли на Игры по 10 ингаляторов и при этом - ни одного небулайзера. Сборная Германии привезла в Пхёнчхан 30 ингаляторов, но они предназначены не только для участников Олимпиады, но и для паралимпийцев.





Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/4936911









