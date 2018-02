Илон Мъск изпрати колата си на орбита

07 Февруари 2018 09:06

Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX’s Landing Zones 1 and 2.

Излитанетоhttps://pbs.twimg.com/media/DVYxQvKV4AA52_J.jpgПриземяванетоhttps://pbs.twimg.com/media/DVYWR2IUQAAutMB.jpgВидео с колатаhttps://twitter.com/elonmusk/status/960992715579125760