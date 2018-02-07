Тилърсън обвини Русия в неизпълняване на поетия ангажимент за премахване на химическото оръжие в Сирия

водопроводчик 07 Февруари 2018 16:31 Преди време пуснах следното:



водопроводчик

14 Януари 2018 12:35





А ето какво казва Рияд Фарид Хиджаб от Алепо:





5-01-2018, 15:00

США пошли ва-банк: американский спецназ был замечен в нападении на позиции сирийских войск



Многие жители нашей страны и по сей день мучаются вопросом: почему сирийские военные никак не могут прогнать террористов из пригорода Дамаска Восточной Гуты?!



«Боевики находятся всего в нескольких десятках километров от зданий органов государственной власти, постоянно обстреливают жилые кварталы Дамаска и захватывают заложников! Где наши военные?!», - с завидной периодичностью на такие сообщения я натыкаюсь в социальных сетях.



Непосвященному человеку очень тяжело ответить на этот вопрос. Ведь только за последние месяцы сирийская армия смогла разгромить боевиков «Исламского государства» и освободить провинцию Дейр-эз-Зор, восстановив контроль над восточными рубежами арабской республики, зачистить на западе страны стратегически важные высоты Тель Ат-Тулуль и город Бейт Джинн, а на севере в провинции Идлиб «тигры генерала Сухейла» каждый день на несколько километров продвигаются к северным границам сирийского государства, однако, в Восточной Гуте по-прежнему бесчинствуют боевики Аль-Каиды…



Действительно, длительное время командование не решалось идти на штурм столичного пригорода. Наши генералы опасались, что в результате авиационных или артиллерийских ударов бомбы могут попасть в склады с химическим оружием, которые террористы оборудовали повсеместно в подвалах жилых домов – вы только представьте масштабы экологической катастрофы если бы произошел взрыв на одном из таких арсеналов!



На протяжении нескольких месяцев с бандитами сирийской Аль-Каиды шли переговоры: в обмен на сохранение жизней официальный Дамаск предлагал им сдаться органам безопасности или покинуть Сирию. Однако все попытки найти компромиссное решение ни к чему не привели – затягивать и дальше начало операции было нельзя!



Первые штурмовые группы Национальной гвардии правительственных войск прибыли еще в конце прошлого года. Несколько же дней назад сирийские военные начали наступление.



Мне удалось встретиться с Басимом – одним из героев Сирии, человеком, который освобождал вместе с бойцами генерала Сухейла мой родной Алеппо, а затем уничтожал террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Сейчас же вместе со своими боевыми товарищами он участвует в освобождении Восточной Гуты.



Наш разговор состоялся в одном из военных госпиталей Дамаска, мой собеседник получил легкое ранение – отрикошетив от камня осколок угодил ему в левое бедро.



«Это мое первое и надеюсь последнее ранение. К счастью, судьба меня оберегала от многого. Например, как-то при зачистке Абу-Кемаля из-за угла выбежал смертник, однако, по непонятной причине взрывное устройство не сработало и мне удалось пустить ему пулю в лоб», - с улыбкой произнес Басим в начале нашего разговора.



Дальнейшее наше общение содержало много личной информации, не столь интересной вам, мои уважаемые читатели, ведь в свое время мой собеседник был для меня как младший брат. Потеряв родителей в 12 лет, он очень боялся попасть в приют, ведь кроме больной бабушки у него никого не было. Не знаю, как ему удалось избежать этой участи, могу лишь сказать, что мы воспитывали его всем районом, я же постоянно оберегал Басима от курения сигарет и распития арака, а также защищал его от всевозможных нападок уличной шантрапы.



Однако небольшая часть нашей увлекательной беседы могла бы заинтересовать многих: «Сражение у Харасты (Восточная Гута) было одним из самых ожесточенных. Не помню, что бы боевики так ожесточенно сражались за каждый квадратный метр. Нам удалось захватить всего одного пленного, все остальные отстреливались до последнего патрона. В самый же разгар битвы, из-за укрытий начали наступление десятки чернокожих и какие-то «черти» в иностранной военной форме. Последние, судя по всему, были главными – они отдавали приказы на английском языке», - рассказал мой собеседник, описывая свое последнее сражение.



Что ж, видимо после освобождения Восточной Гуты мир сможет узнать много нового про американцев и выращенных ими террористов. Ведь получается, что их спецназовцы не только тренируют боевиков самых разных вооруженных формирований, но и участвуют в сражениях против сирийской правительственной армии!



Рияд Фарид Хиджаб