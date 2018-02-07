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Тилърсън обвини Русия в неизпълняване на поетия ангажимент за премахване на химическото оръжие в Сирия

 
Снимка БГНЕС
Държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън обвини Русия в неизпълняване на поетия ангажимент за премахване на химическото оръжие в Сирия, предава ТАСС, цитирана от Фокус. Руската агенция се позовава на интервю на Тилърсън, дадено за американския телевизионен канал Fox news.

Според изказването на държавния секретар, „те (Русия – бел. пр.) подкрепят режима на (Башар) Асад, те осигуряват въздушна подкрепа“. Тилърсън подчерта, че „Русия е виновна, те се съгласиха да предприемат мерки по отношение на химическото оръжие, но явно не са го направили“. Държавният секретар добави, че Москва „може да отрича колкото си иска, но фактите са си факти“.

В понеделник Съветът за сигурност на ООН проведе отворено заседание относно химически оръжия и атаките с химическо оръжие в Сирия. САЩ, Великобритания и Франция обвиниха Дамаск, че използва боен газ срещу цивилно населени, след като стана ясно, че най-вероятно такава атака е била извършена в провинция Източна Гута в средата на януари.
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СЕГА Форум - Мнения: 
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07 Февруари 2018 08:12
Едно си баба знае, едно си баба бае...
07 Февруари 2018 08:14
Явно в Идлиб зе сгорещява....
07 Февруари 2018 08:14
Прозях се.А пих кафе.
07 Февруари 2018 08:22
Де Томахок де!
07 Февруари 2018 08:23
Държавният секретар добави, че Москва „може да отрича колкото си иска, но фактите са си факти“.

Заю, ти защо си без шапка? Заю, ти защо си със шапка?
07 Февруари 2018 08:30
Едно недоказано обвинение може ли да бъде...обвинение? И колко тежи едно такова обвинение?
07 Февруари 2018 08:33
Де Томахок де!


Ами калиброване с последващо остъкляване?

Интересно дали освен т.н. УСА-полит-естаблишмент някой друг кълве на подобни йоФтени закачки?

Всичко което се прави в УСА-то от прихождането на бае ви Донча у власти (година и кусур) за вътрешна употреба. Добре, че политическото влияние върху бизнеса (с изключение на най-голямата петоъгълна социална организация) е минимално, защото при тези полит-турболенции досега да беше дала фира. Все пак при подобно трудно/невъзможно дори средносрочно прогнозиране на развитието на ситуацията с управлението, много е вероятно в дългосрочен план да има въздействие.
07 Февруари 2018 08:42
Експерти от лаборатории на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) са стигнали до извода, че нервнопаралитичният газ зарин, с който бе извършена голямата химическа атака срещу предградието Гута на сирийската столица Дамаск на 21 август 2013 г. , е от запасите на този газ в арсенала на сирийското правителство, са заявили пред Ройтерс дипломати и учени. Това подкрепя западните обвинения, че силите на режима на Башар Асад стоят зад това престъпление, отбелязва агенцията.
При извършените лабораторни тестове, образци, събрани от мисията на ООН в Гута след химическата атака, в която стотици хора загинаха от отравяне със зарин, са били сравнени с химикалите, предадени от Дамаск за унищожение през 2014 г. Тестовете констатирали идентични "маркери" в образците, събрани в Гута и на местата на други две атаки с нервнопаралитичен газ - в град Хан Шейхун (провинция Идлиб) на 4 април 2017 г. и в Хан ал Асал (провинция Алепо) през март 2013 г., посочили двама души, ангажирани в тестовете.
Същите тези резултати станали основа за доклада на съвместния разследващ механизъм на ОЗХО през октомври м.г., в който се прави извода, че сирийското правителство е отговорно за атаката в Хан Шейхун, при която загинаха десетки хора.
Констатациите за Гута, чийто детайли са били потвърдени пред Ройтерс от два независими дипломатически източници, не са били включени в доклада през октомври, защото не са били част от мандата на разследващия екип. Въпреки това те потвърждават твърденията на САЩ, Великобритания и други западни страни, че правителството на Асад все още притежава и използва забранени муниции в нарушение на няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на конвенцията за химическите оръжия, отбелязва Ройтерс.
07 Февруари 2018 08:43
Рекс може да си араламби колкото иска, ама факти нЕма... Fox - изворът на истината!
07 Февруари 2018 08:45
Разсипах си бутиковия зелен чай. От “обвинението“. Мъ недейте така, начи, ежедневният стрес, на който ни подлага “държавата“ Му, ни е предостатъчен - на първо мЕсто сме по смъртност от инфаркти, инсулти и онкологични заболявания.
07 Февруари 2018 08:51
Едно недоказано обвинение може ли да бъде...обвинение? И колко тежи едно такова обвинение?
Може. И тежи. Пример - Решението на Арбитражния съд за оневиняването на руските спортисти (не просто недоказано, а отхвърлено обвинение) и позицията на МОК - отхвърлянето на обвиненията не отстранило подозренията. Демек МОК не работи с факти, а по подозрения: "Гледам, гледам - нищо няма. Пак гледам - пак нищо. Ааа, тука има нещо!" Тва е положението. Моята позиция по позициите на Запада е ДЕПМ.
07 Февруари 2018 08:53
Въпреки това те потвърждават твърденията на САЩ, Великобритания и други западни страни, че правителството на Асад все още притежава и използва забранени муниции в нарушение на няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на конвенцията за химическите оръжия, отбелязва Ройтерс.


Асад е унищожил зарина находящ се в складовете под негов контрол. Този процес бе пред международен контрол и всичко е документирано. Съвсем допустимо е да се приеме, че е имало и складове със зарин или компонентите за изготвянето намиращи се под контрол на бунтовниците. Възможно е някой все още да притежава (и употребява) зарин. И тук е древният въпрос: "Кому е изгодно?". Ами изгодно е на този, който е притиснат до стената и за да се отърве иска да наклепа другата страна...
07 Февруари 2018 08:53
Пак гледам - пак нищо. Ааа, тука има нещо!
“Някой каза “Никой“. Значи има Някой“
Добро утро и хубав ден, Хамел!
07 Февруари 2018 08:55
И на теб хубав ден!
Днес имаме вода! Поне досега!
07 Февруари 2018 08:59
Г-н Тилърсън по великолепен начин игнорира официалния доклад на ООН, че химическото оръжие в държавните власти на Сирия са унищожени.
Няма по-гнусно нещо от англо-сакси, които се преструват, че изповядват ценности, различни от преследването единствено на собствените им егоистични интереси.
07 Февруари 2018 09:03
Няма по-гнусно нещо от англо-сакси, които се преструват
Не трябва да се хаби време, нерви и емоции, за да се занимаваш с дордоренето им, и просто си вършиш работата.
07 Февруари 2018 09:10
Интересно дали освен т.н. УСА-полит-естаблишмент някой друг кълве на подобни йоФтени закачки?

Сгуги. И на гола кука, щом е подхвърлена от "западните" СМИ.
07 Февруари 2018 09:15
Русия беше предложила да се създаде комисия за проверка на място. Янките и техните сателити в Съвета за сигурност отказаха. Та въпроса е: Защо отказаха?
07 Февруари 2018 09:16
Едно недоказано обвинение може ли да бъде...обвинение? И колко тежи едно такова обвинение?
Едно не само недоказано, а направо съзнателно измислено фалшиво обвинение, превърна в развалини една просперираща светска държава като Ирак и до стотици хиляди жертви.
07 Февруари 2018 09:16
Та въпроса е: Защо отказаха?
Било опасно.
07 Февруари 2018 09:16
Всичко което се прави в УСА-то от прихождането на бае ви Донча у власти (година и кусур) за вътрешна употреба. Добре, че политическото влияние върху бизнеса (с изключение на най-голямата петоъгълна социална организация) е минимално, защото при тези полит-турболенции досега да беше дала фира.

В УСА се наблюдава епидемия от оставки на СЕО-та и президенти на най-големите корпорации, включая Вангард, Гугъл, Шеврон, Боинг, Хюлет Пакард и т.н.
Кратък списък:

https://www.fbcoverup.com/docs/library/2017-12-26-CEO-stepdown-epidemic-compiled-12-26-2017.html
07 Февруари 2018 09:18
Било опасно.
За кого е опасно? Да не би за т.н. опозиция?
07 Февруари 2018 09:26
Москва „може да отрича колкото си иска, но фактите са си факти...
обвиниха Дамаск, че използва боен газ срещу цивилно населени, след като стана ясно, че най-вероятно такава атака е била извършена в провинция Източна Гута в средата на януари.

Хем факти, хем вероятно. По е факт, че използването на химическо в Сирия, няма ползи за Асад, а е в услуга на противниците му.
07 Февруари 2018 09:41
Бре, много глупав тая Асад, бе! Че и руснаците и те! Тъкмо притиснат сърцеядите и аха-аха да ги натикат в дупките им и хоп - фърлят малко зарин за всеки случай.

Ама той, Обамата им го беше казал - червената линия! И се почва...


ПП. Зарина не го ли унищожаваха американците на едни техни кораби?
07 Февруари 2018 09:52
Асад е унищожил зарина находящ се в складовете под негов контрол. Този процес бе пред международен контрол и всичко е документирано. Съвсем допустимо е да се приеме, че е имало и складове със зарин или компонентите за изготвянето намиращи се под контрол на бунтовниците. Възможно е някой все още да притежава (и употребява) зарин. И тук е древният въпрос: "Кому е изгодно?". Ами изгодно е на този, който е притиснат до стената и за да се отърве иска да наклепа другата страна...

Лицемери, сър. Крадецът вика: Дръжте крадеца!
Наглеци!
07 Февруари 2018 09:57
Вече месец го чакаме тоз зарин. Тилърсън се мота.
07 Февруари 2018 09:57
А бе Зайо, ти що пак си без шапка?!
07 Февруари 2018 10:06
Помним как един американец размаха в ООН една епруветка, помним... Резултата - стотици хиляди избити, разрушена страна, но добри финансови резултати за краварите...
07 Февруари 2018 10:08
Tear gas is a chemical weapon banned in war. But Ferguson police shoot it at protesters.

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/08/14/tear-gas-is-a-chemical-weapon-banned-in-war-but-ferguson-police-shoot-it-at-protesters/?utm_term=.f59f007ab705

Ко праим? Ша са бомбим ли?
07 Февруари 2018 10:24
Едно недоказано обвинение може ли да бъде...обвинение? И колко тежи едно такова обвинение?
Може. И тежи. Пример - Решението на Арбитражния съд за оневиняването на руските спортисти (не просто недоказано, а отхвърлено обвинение) и позицията на МОК - отхвърлянето на обвиненията не отстранило подозренията. Демек МОК не работи с факти, а по подозрения..
B случая и спортистите са си - сами виновни. Тия, които решиха да отидат с бял флаг - с което се и подчиниха на лъжата. Те се съгласиха с това, че лъжата е истина - и че са готови да продадат знамето си. Така че..
07 Февруари 2018 10:48
B случая и спортистите са си - сами виновни
Аз не говоря за тях, а за институциите на Запад, за отношението им към правовите принципи.
07 Февруари 2018 11:05
Тестовете констатирали идентични "маркери" в образците, събрани в Гута и на местата на други две атаки с нервнопаралитичен газ - в град Хан Шейхун (провинция Идлиб) на 4 април 2017 г. и в Хан ал Асал (провинция Алепо) през март 2013 г., посочили двама души, ангажирани в тестовете.



Само дето не ясно как се получени тези образци - шишенца като туй дето Колин Пауел размахваше пред целят свят и лъжеше като дърт циганин са специалитет на презокеанският онбашия съвместно с разните васални комисийки , организацийки и прочее лъжливи оФчарчета като на първенството го държи дрешника от албиона най-достУверният източник на достУверни мазни и опашати истини

Внисай , внисай - тербе да се яде
07 Февруари 2018 11:08
Освен определена група форумци в определени български форуми, кой изобщо вярва на размахвани епруветки, варели и др. pots от страна на легиона тилърсъни?
07 Февруари 2018 11:13
Държавният секретар добави, че Москва „може да отрича колкото си иска, но фактите са си факти“.


Като ОМП-то на Саддам ли факти ?
07 Февруари 2018 11:14
Вече месец го чакаме тоз зарин.
Не е зарин, това е старо. Хлор!
Изоставате от модните течения.
https://www.24chasa.bg/novini/article/6700826
07 Февруари 2018 13:19
Тия нелепици на бай Тълърсън са толкова смехотворни че даже партнерите не се опитват да ги защитават от заслужените подигравки...
Ц, ц, ц... та те така отминава световната американска слава!
Станаха за смях завалиите!
07 Февруари 2018 16:31
Преди време пуснах следното:

водопроводчик
14 Януари 2018 12:35


А ето какво казва Рияд Фарид Хиджаб от Алепо:


5-01-2018, 15:00
США пошли ва-банк: американский спецназ был замечен в нападении на позиции сирийских войск

Многие жители нашей страны и по сей день мучаются вопросом: почему сирийские военные никак не могут прогнать террористов из пригорода Дамаска Восточной Гуты?!

«Боевики находятся всего в нескольких десятках километров от зданий органов государственной власти, постоянно обстреливают жилые кварталы Дамаска и захватывают заложников! Где наши военные?!», - с завидной периодичностью на такие сообщения я натыкаюсь в социальных сетях.

Непосвященному человеку очень тяжело ответить на этот вопрос. Ведь только за последние месяцы сирийская армия смогла разгромить боевиков «Исламского государства» и освободить провинцию Дейр-эз-Зор, восстановив контроль над восточными рубежами арабской республики, зачистить на западе страны стратегически важные высоты Тель Ат-Тулуль и город Бейт Джинн, а на севере в провинции Идлиб «тигры генерала Сухейла» каждый день на несколько километров продвигаются к северным границам сирийского государства, однако, в Восточной Гуте по-прежнему бесчинствуют боевики Аль-Каиды…

Действительно, длительное время командование не решалось идти на штурм столичного пригорода. Наши генералы опасались, что в результате авиационных или артиллерийских ударов бомбы могут попасть в склады с химическим оружием, которые террористы оборудовали повсеместно в подвалах жилых домов – вы только представьте масштабы экологической катастрофы если бы произошел взрыв на одном из таких арсеналов!

На протяжении нескольких месяцев с бандитами сирийской Аль-Каиды шли переговоры: в обмен на сохранение жизней официальный Дамаск предлагал им сдаться органам безопасности или покинуть Сирию. Однако все попытки найти компромиссное решение ни к чему не привели – затягивать и дальше начало операции было нельзя!

Первые штурмовые группы Национальной гвардии правительственных войск прибыли еще в конце прошлого года. Несколько же дней назад сирийские военные начали наступление.

Мне удалось встретиться с Басимом – одним из героев Сирии, человеком, который освобождал вместе с бойцами генерала Сухейла мой родной Алеппо, а затем уничтожал террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Сейчас же вместе со своими боевыми товарищами он участвует в освобождении Восточной Гуты.

Наш разговор состоялся в одном из военных госпиталей Дамаска, мой собеседник получил легкое ранение – отрикошетив от камня осколок угодил ему в левое бедро.

«Это мое первое и надеюсь последнее ранение. К счастью, судьба меня оберегала от многого. Например, как-то при зачистке Абу-Кемаля из-за угла выбежал смертник, однако, по непонятной причине взрывное устройство не сработало и мне удалось пустить ему пулю в лоб», - с улыбкой произнес Басим в начале нашего разговора.

Дальнейшее наше общение содержало много личной информации, не столь интересной вам, мои уважаемые читатели, ведь в свое время мой собеседник был для меня как младший брат. Потеряв родителей в 12 лет, он очень боялся попасть в приют, ведь кроме больной бабушки у него никого не было. Не знаю, как ему удалось избежать этой участи, могу лишь сказать, что мы воспитывали его всем районом, я же постоянно оберегал Басима от курения сигарет и распития арака, а также защищал его от всевозможных нападок уличной шантрапы.

Однако небольшая часть нашей увлекательной беседы могла бы заинтересовать многих: «Сражение у Харасты (Восточная Гута) было одним из самых ожесточенных. Не помню, что бы боевики так ожесточенно сражались за каждый квадратный метр. Нам удалось захватить всего одного пленного, все остальные отстреливались до последнего патрона. В самый же разгар битвы, из-за укрытий начали наступление десятки чернокожих и какие-то «черти» в иностранной военной форме. Последние, судя по всему, были главными – они отдавали приказы на английском языке», - рассказал мой собеседник, описывая свое последнее сражение.

Что ж, видимо после освобождения Восточной Гуты мир сможет узнать много нового про американцев и выращенных ими террористов. Ведь получается, что их спецназовцы не только тренируют боевиков самых разных вооруженных формирований, но и участвуют в сражениях против сирийской правительственной армии!

Рияд Фарид Хиджаб
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