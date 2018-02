Тилърсън обвини Русия в неизпълняване на поетия ангажимент за премахване на химическото оръжие в Сирия

07 Февруари 2018 10:08

Tear gas is a chemical weapon banned in war. But Ferguson police shoot it at protesters.https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/08/14/tear-gas-is-a-chemical-weapon-banned-in-war-but-ferguson-police-shoot-it-at-protesters/?utm_term=.f59f007ab705Ко праим?Ша са бомбим ли?