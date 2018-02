Вим Вендерс идва през март с нов филм и мастер клас Анита Димитрова снимка: бгнес Вим Вендерс играе табла със Стефан Командарев ("Светът е голям и спасение дебне отвсякъде", "Посоки") при предишното си гостуване в София през 2009 г.



Вим Вендерс ще изнесе и мастер клас пред българската публика, а киноманите ще могат да видят още шест от най-важните заглавия в неговата филмография в рамките на фестивала "София филм фест".



Първи сред тях е възстановената дигитална версия на класиката "Париж, щата Тексас" (1984). В главните роли на филма, отличен със "Златна палма", са напусналият ни наскоро Хари Дийн Стентън и Настася Кински, а автор на забележителната музика е Рай Кудър. СФФ ще бъде първият фестивал след Берлин, на който ще се покаже и дигитално възстановената версия на "Криле на желанието", с оригинално заглавие "Небето над Берлин". Филмът носи на Вендерс наградата за най-добър режисьор на фестивала в Кан през 1987-а, както и още много световни награди. Той става и повод за издаването на първата му книга с фотографии Written in the West.



3D поетичното есе, посветено на Пина Бауш ("Пина", с номинация за документален "Оскар"), "Катедрали на културата" - документален филм, посветен на архитектурата, и психологическата драма "Всичко ще бъде наред" допълват панорамата на прочутия немски режисьор. Вендерс панорамата завършва със "Солта на земята" - завладяващ портрет на един от най-талантливите фотографи на всички времена бразилеца Себастиао Салгадо.











