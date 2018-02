Ердоган: Няма да изоставим нашите братя македонци в спора с Гърция

dissidentbg 06 Февруари 2018 16:41 Ердоган дали знае, че по време на Османската империя името Македония не е ползвано. Скопие е във вилает Скодра, до него е Битолски вилает.

При преброяването през 1831г в Османската империя, в Румелия (това е европейската част на империята) има 513448 мюсулмани, 811546 православни, 29532 цигани, 11674 евреи и 3566 арменци.

А в цялата империя има 818887 българи, но НЯМА хора регистрирани като македонци.



При преброяването през 1831г, по-малко от половината население на Истанбул са мюсулмани. Другите са:

Greeks (91,804 male and 60,937 female),

Armenian Gregorians (83,870 male and 65,720 female),

Bulgarians (3,977 male and 400 female),

Jews (22,394 male and 21,967 female),

Catholics (3,209 male and 3,233 female),

Protestants (448 male and 331 female).