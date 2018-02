Begemot 06 Февруари 2018 13:53 Статистика - бол. Ето ти тука една - най непретенциозна

и лесна за намиране

List of countries and dependencies by number of police officers



И по леко с квалификациите. А кой бил патрулиращ и кой бил библиотекар/архивар-

да се оправят във ведомството си. Нали са в една система и една и съща работа вършат