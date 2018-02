AC/DC ще запишат нов албум и ще направят турне с Аксел Роуз, според биограф на групата Биографът на AC/DC Мъри Енгълхарт заяви, че легендарната австралийска банда ще продължи да записва и да прави турнета с Аксел Роуз, съобщава Радио Z-rock -



Лидерът на Guns N’ Roses се включи към последната част от турнето на AC/DC в подкрепа на „Rock Or Bust“ през 2016-а година. Преди това стана ясно, че Брайън Джонсън трябва да спре с концертите заради опасения заради проблемите със слуха, припомня радиото.



„Спекулирайте колкото си искате, но го казах преди, ще го кажа отново - AC/DC ще продължат с Аксел като вокал – нов албум, турне, пълен пакет“, написа Енгълхарт във Фейсбук. „Това, което беше огромен хазартен ход от страна на Ангъс, се оказа огромен триумф, който подготви сцената за бъдещето“.



Енгълхарт е един от най-уважаваните австралийски музикални журналисти с над 25-годишна кариера. През 2006-а година той написа биографичната книга „AC/DC Maximum Rock and Roll: The Ultimate Story Of The World’s Greatest Rock and Roll Band“.



През миналата година се появиха подобни коментари от страна на други журналисти, които са забелязали „химията“ между Аксел Роуз и Ангъс Йънг, която подтикнала Ангъс „да започне да планира нов албум на AC/DC“.



Аксел Роуз обаче беше изключително зает и отдаден на турнето с класическия състав на Guns N’ Roses през миналата година, а още концерти за предвидени и за настоящата. Той от своя страна коментира още през 2016-а, че планира нова музика с Guns N’ Roses, а вероятно и с AC/DC.



