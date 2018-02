Снощната "кървава баня" на "Уолстрийт" се пренесе на азиатските и европейските борси

Butch 06 Февруари 2018 08:57 Защо мислите, че в България идваха английски пенсионери?

Не минава седмица по yahoo news или msn да не излезе някой материалче, колко хубаво се живеело в Перу, Еквадор, къде ли не, ако си US пенсионер. Колко "affordable" било. Ocean view and so on...За кратко се зачудих, защо е тази грижа за пенсиите в САЩ? Заради Medicare. US government няма грижа за твоят медикал ако живееш зад граница. Ще направи "big saving".