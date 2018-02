НАКРАТКО Снимка: ЕПА/БГНЕС Клетва положи вчера новият шеф на Федералния резерв Джеръм Пауъл (вдясно). Той поема поста от Джанет Йелън. 65-годишният Пауъл заяви, че Конгресът е „възложил на Федералния резерв да постигне стабилни цени и максимална заетост”.



срещу контролирани от бунтовниците градове в сирийската провинция Идлиб, след като в събота беше свален неин изтребител, а пилотът загина, предадоха агенциите. Източници от гражданската отбрана в Идлиб заявиха, че при ударите са били атакувани градовете Кафр Набл, Маасран, Саракеб, Маарат ан Нуман и Идлиб. Съобщава се за няколко загинали и ранени. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че при ударите не са загинали цивилни и че пилотът майор Роман Филипов е представен за наградата "Герой на Русия". От ведомството допълниха, че той се самовзривил с граната след катапултирането, за да не бъде пленен от екстремистите.







Няколко масонски ложи действат тайно



