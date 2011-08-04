ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №10 ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 3, 4, 5, 13, 23, 25. Печалби: 6 - няма, 5 - 21 по 1215.30 лв., 4 - 993 по 25.70 лв., 3 - 16 350 по 2.20 лв. ДЖАКПОТ: 4 022 620.71 лв.







"6 от 42"



Числа: 4, 7, 8, 21, 26, 29. Печалби: 6 - няма, 5 - 12 по 925.90 лв., 4 - 467 по 23.80 лв., 3 - 6884 по 2.30 лв. ДЖАКПОТ: 754 311.39 лв.







"5 от 35"



I теглене: 18, 19, 22, 26, 27. Печалби: 5 - 2 по 13 154.70 лв., 4 - 188 по 122.50 лв., 3 - 8254 по 4.00 лв.; II теглене: 10, 13, 22, 24, 29. Печалби: 5 - 2 по 13 154.70 лв., 4 - 253 по 91.00 лв., 3 - 8599 по 3.80 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 2, 4, 9. Цифра: 2, 2, 0. Печалби: 3 - 4 по 6196.70 лв., 2 - 1610 по 15.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 7, 17, 18, 22, 25. Зодия: 12. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 7 по 500.00 лв., 3+1 - 32 по 100.00 лв., 3 - 356 по 10.00 лв., 2+1 - 332 по 5.00 лв., 1+1 - 1418 по 1.50 лв., 2 - 4199 по 0.80 лв., 0+1 - 1871 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 41; Месец: 05; Дата: 11; Ден: 4. Печалби: група 1 - няма, група 2 - 1 по 532.80 лв., група 3 - няма, група 4 - 1 по 266.40 лв., група 5 - 3 по 88.80 лв., група 6 - 16 по 13.30 лв., група 7 - 17 по 15.70 лв., група 8 - 24 по 8.90 лв., група 9 - 66 по 4.80 лв., група 10 - 103 по 3.60 лв., група 11 - 81 по 5.30 лв., група 12 - 266 по 2.00 лв., група 13 - 546 по 2.10 лв., група 14 - 1571 по 1.20 лв., група 15 - 3014 по 0.99 лв. ДЖАКПОТ: 25 307.40 лв.







ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: Х, 1, 1, 2, Х, Х, Х, 2, Х, Х, 2, 1, Х. Печалби: 13 и 12 - няма, 11 - 2 по 811.20 лв., 10 - 30 по 75.70 лв. ДЖАКПОТ: 8453.32 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, Х, 2, Х, 1. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 1006.15 лв.







"10 от 10"



Знаци: 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Печалби: 10 - 13 пo 432.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.



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