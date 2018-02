Българите са едни от най-самотните европейци

05 Февруари 2018 12:05

Millions of Europeans feel they have no one to turn to in times of trouble, according to a survey conducted by Eurostat.



The study found:



Six percent of Europeans can be described as lonely

Men are more lonely than women

City dwellers have fewer people to confide in than those living in the countryside

The elderly are particularly isolated



Country by country



The situation is worst in Italy, where 13.2% of respondents lack someone to go to in difficulty, and in Luxembourg (12.9%), the Netherlands (10.2%), Portugal (9.6%), and Latvia (8.2 %).



Czechs are the least socially isolated, with just 1.9% saying that they have nobody to turn to. Finland also score well (2.1%), as did Slovakia (2.1%), Sweden (2.3%) and Hungary (2.8%).

Пак журналистически драматизации в рамките на всекидневното упражнение "Демокрацията ни отне много" и "Колко сме зле, откак сме в ЕС".А всъщност това е една доста претоплена яхнийка от лятото на 2017 г., при това България съвсем не изглежда зле в тази класация.http://www.euronews.com/2017/06/29/what-is-europes-loneliest-country