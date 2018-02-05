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Горещи Новини

Русия засили въздушните си удари в сирийската провинция Идлиб

 
Руската бойна авиация засили тази нощ своите удари срещу контролирани от бунтовниците градове в сирийската провинция Идлиб, след като в събота беше свален неин изтребител, а пилотът беше убит, предават агенциите. Източници от гражданската отбрана заявиха, че при ударите са били атакувани градовете Кафр Набл, Маасран, Саракеб, Маарат ан Нуман и Идлиб. Съобщава се няколко загинали и ранени.
Очевидци и местни жители казват, че в Маарат ан Нуман е била поразена болница, а при нападение в Кафр Набл е била повредена жилищна сграда и се предполага, че са загинали най-малко петима човека.Според очевидец в град Идлиб е била разрушена пететажна сграда и се предполага, че са загинали поне 15 души.
При въздушни удари в събота след свалянето на руския военен самолет бяха убити най-малко 10 човека в Хан ал Субул. Други седем загинаха при атака в Маасран.
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СЕГА Форум - Мнения: 
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05 Февруари 2018 08:56
след като в събота беше свален неин изтребител
Щурмовик! Гора разлика в машините.
А и всъщност, само изтребител нямат загубен.

П.П. Забелязвам че е почнало бройкането на невинни жертви и болници.
Дайте и зарина, шо се стискате.
05 Февруари 2018 09:02
Паникьори. Несретници. Наказаха ЗИП, няма кой да им дава ЦЭРЭУ, кой да им следи дек са турци, дек са кюрди, и ся се отдадоха на брауново фърляне на бомби.
05 Февруари 2018 09:08
Заринът е подготвен и чака в Ал Хараста. Пазят го кравари.
05 Февруари 2018 09:09
A la guerre comme a la guerre. Който е против цивилни жертви да не въоръжава терористи, да не им плаща заплати, да не ги пропагандира лицемерно като умерени бунтовници.
05 Февруари 2018 09:10
Очевидци и местни жители казват, че в Маарат ан Нуман е била поразена болница, а при нападение в Кафр Набл е била повредена жилищна сграда и се предполага, че са загинали най-малко петима човека.


Според очевидец в град Идлиб е била разрушена пететажна сграда и се предполага, че са загинали поне 15 души.


А според местните жители колко са?
05 Февруари 2018 09:11
Брашно на заем тъпкано се връща!
05 Февруари 2018 09:15
е почнало бройкането на невинни жертви

При война невинни жертви са само децата.Възрастните в една или друга степен са причастни в причините за войната ,участват в нея или с бездействието си способстват за продължаването и!Както у нас-реват,че са бедни,че имало корупция и пр.,но не гласуват или гласуват за тия,дето ги държат бедни.Също невинни,а?
05 Февруари 2018 09:33
Както у нас-реват,че са бедни,че имало корупция и пр.,но не гласуват или гласуват за тия,дето ги държат бедни.Също невинни,а?
05 Февруари 2018 09:34
Очевидци и местни жители казват, че в Маарат ан Нуман е била поразена болница
завалиите! болници, сватби и погребения са специалитет на пиндосите. но вие си пейте, не пречите.
05 Февруари 2018 09:47
При война невинни жертви са само децата.

Ба, попитай американците и ще ти кажат друго - още от Виетнам го знаят, в Бейрут го затвърдиха, а в Афганистан напълно го научиха.
05 Февруари 2018 10:10
Мисля беше ясно какво ще се случи на брадатите ученички и брадатите медицински сестри...
05 Февруари 2018 10:34
Правительства Турции утверждает что по приказу Путина президента РФ для Турции закрыли воздушное пространство Сирии.

В этом контексте интересные события произошли на линии Москва-Анкара. Россия, снизив свои военные самолеты в Сирии накануне, в этом регионе, встревожены и (по-видимому, гибелью своего пилота в Идлиба самолёт которого был сбит террористами в том месте за безопасность которого отвечала Турция а также другим мотивом закрытия неба было гибель большого количества мирных жителей Африна.

Утверждается, что сегодня Россия приостановила вопрос об использовании воздушного пространства Турции в дневное время.

Сантехнические вертолеты даже не могут летать чтобы доставлять убитых и раненых турков с поле боя в Африне.

Это означает , что одним из самых важных козырей операций Африна у Турции была атака в воздухе и теперь её нет . Утверждается, что даже для солдат, раненых в конфликте, в Сирию не вылетают медицинские и раненые эвакуационные вертолеты, даже у россиян проблемы.

Несомненно, этот предполагаемый шаг россиян был наиболее позитивно отражен в оси PYD / YPG.

Некоторые круги сообщают террористы которые сбили Российских самолёт близки к Турции.
05 Февруари 2018 10:39
Тав. ЗИП като го няма защо да ви посещавам п0**@*** сайт?
05 Февруари 2018 11:26
Доси05 Февруари 2018 10:10
Мисля беше ясно какво ще се случи на брадатите ученички и брадатите медицински сестри...


Безпрогледна отдаденост
Люта ненавист
Азиатска жестокост

Трите демона на модерната русофилия
05 Февруари 2018 11:30
nanyac
05 Фев 2018 11:26



Безпрогледна отдаденост
Люта ненавист
Азиатска жестокост

Трите демона на модерната русофилия


Щом и канибалите почнахте да се правите на вегани, работите не вървят на добре.
05 Февруари 2018 13:30
Както се вижда и от новината,руската авиация продължава да бомби цивилните.
05 Февруари 2018 13:33
Както се вижда и от новината,руската авиация продължава да бомби цивилните.


Е тогава що беше нужно и ти да го пишеш?
05 Февруари 2018 13:35
D4D5,за да покажа на тези дето виждат криво,или "не виждат".Днес има и съобщения за използване на химически газ от Сирийския режим,при което са пострадали цивилни,между тях и деца.
05 Февруари 2018 13:37
Па белким се разочароват от Путя и се метнат в обятията на Дончо
05 Февруари 2018 13:44
Темата протича вяло,изглежда не се хареса на кремлефилите.
05 Февруари 2018 14:13
MASSIVE, MASSIVE #Russia/n Airstrikes all over #Idlib governorate tonight, including inside Idlib city.

Truly devastating.

Russia is just getting warmed up and it has warned Turkey not to lift a finger at them or bark like a dog in the media during these aerial operations.

https://twitter.com/Brasco_Aad/status/960234804838125569
05 Февруари 2018 14:13
5 февраля, «Жэньминь жибао» онлайн -- По сообщению Центрального телевидения Китая, 3 февраля российский истребитель Су-25 был сбит в сирийской северо-западной провинции Идлибе переносным зенитно-ракетным комплексом, пилот погиб. После этого Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по этой зоне, уничтожив более 30 боевиков.

Спустя два года после того, как Турция в ноябре 2015 года сбила российский штурмовик Су-24, еще один истребитель РФ был подбит. Российская сторона считает, что антиправительственные силы в сирийской провинции Идлиб не обладают зенитными ракетами, поэтому, предполагается, что зенитно-ракетный комплекс был транспортирован в этот район из-за границы. Следующим шагом РФ является выяснение того, откуда в этой зоне появился управляемый снаряд.

С сентября 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии, вероятность того, что российские истребители могут быть сбиты, была относительно низкой. Кроме инцидента с Турцией, не было других потерь. В целом, для России военные действия в Сирии можно было назвать относительно безопасными.

Удар по российскому истребителю антиправительственными вооруженными силами в Сирии означает снижение показателей безопасности для самолетов РФ, это также является причиной того, почему российским войскам необходимо отыскать источника ракеты.

В настоящее время в Сирии очень много разных антиправительственных вооруженных сил, которые постоянно реорганизуются. Считается, что группировка, которая сбила российский истребитель, является «Джабхат ан-Нусра», в свое время она имела связь с террористической организацией «Аль-Каида». Год назад эта группировка заявила о разрыве связей с «Аль-Каидой», став независимым террористическим объединением.

Несмотря на то, что Россия, Иран и США заявили о полном уничтожении боевиков группировки «Исламское государство» на территории Сирии, и при помощи РФ сирийское правительство укрепило и стабилизировало свои позиции, к настоящему времени сирийские правительственные войска еще далеки от осуществления цели «возвращения утраченных территорий». В таких условиях инцидент с российским истребителем отнюдь не является непредвиденной случайностью.

В прошлом году на Сочинском диалоге по Сирии с участием России, Турции и Ирана стороны выразили надежду на то, что будет возможность частично утвердить новые законы. Это заседание, без сомнений, сделало из России основного и даже главного участника строительства послевоенного порядка в Сирии. Однако нынешний инцидент бросил вызов положению РФ в Сирии.

По мнению международного сообщества, ликвидация «Исламского государства» - это только первый «послевоенный» шаг в Сирии, этой стране нужна настоящая стабильность. Однако сейчас правительственные войска Сирии, оппозиционные группировки и вооруженные курды вошли в состояние тупика, а Россия, США и Турция являются представителями в сирийском кризисе. Поэтому война этих агентов стала «нормальным явлением» в Сирии. Вслед за тем, как был сбит российский истребитель, будущая ситуация в Сирии может стать более сложной.

11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин на пути в Египет с рабочим визитом неожиданно посетил российскую базу в Хмеймим в Сирии. Во время поездки и заявления о выходе российских войск из Сирии можно было почувствовать атмосферу возвращения военных РФ с победой. Однако, начать войну – легко, но закончить ее – сложно, в конечном итоге нужно все же вернуться за стол переговоров, сочинский диалог по Сирии, без сомнений, является хорошей возможностью.

Автор: ученый Сунь Синцзе

05 Февруари 2018 14:21
KJONUR,
/:/
Както се вижда и от новината,руската авиация продължава да бомби цивилните.

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Да те доинформирам/ или деизманипулирам?!/:
ВКС на Русия НЕ бомбардират "цивилни обекти", а цивилни обекти, които са огневи точки на джихадистите-халифатисти, и в които "цивилни обекти" те се крият и използват и за военни складове и паркове за тежкото си подвижно въоръжение! Тези уж "цивилни обекти" джихадистите-халифатисти използват за военните си цели, а и като "жив щит"/ и НЕ позволяват на цивилните да ги напускат!/, разчитайки и правейки си сметки, че ВКС на Русия или ВВС на Сирия няма да ги атакуват и бомбардират!!! Да, ама НЕ- погрешни сметки!
05 Февруари 2018 14:43
Reuters: Говорител на иракското правителство е разкрил, че е започнало намаляване на броя на американските военнослужещи в Ирак
05.02.2018
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Дали пък НЕ са се запътили тези "солджъри" към "гореща" среща с "аскера" в Сирия или с правителствената сирийска войска и руските ВКС и "солдати" там?!
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