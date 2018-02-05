Русия засили въздушните си удари в сирийската провинция Идлиб

Кайзер Созе 05 Февруари 2018 14:13 5 февраля, «Жэньминь жибао» онлайн -- По сообщению Центрального телевидения Китая, 3 февраля российский истребитель Су-25 был сбит в сирийской северо-западной провинции Идлибе переносным зенитно-ракетным комплексом, пилот погиб. После этого Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по этой зоне, уничтожив более 30 боевиков.



Спустя два года после того, как Турция в ноябре 2015 года сбила российский штурмовик Су-24, еще один истребитель РФ был подбит. Российская сторона считает, что антиправительственные силы в сирийской провинции Идлиб не обладают зенитными ракетами, поэтому, предполагается, что зенитно-ракетный комплекс был транспортирован в этот район из-за границы. Следующим шагом РФ является выяснение того, откуда в этой зоне появился управляемый снаряд.



С сентября 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии, вероятность того, что российские истребители могут быть сбиты, была относительно низкой. Кроме инцидента с Турцией, не было других потерь. В целом, для России военные действия в Сирии можно было назвать относительно безопасными.



Удар по российскому истребителю антиправительственными вооруженными силами в Сирии означает снижение показателей безопасности для самолетов РФ, это также является причиной того, почему российским войскам необходимо отыскать источника ракеты.



В настоящее время в Сирии очень много разных антиправительственных вооруженных сил, которые постоянно реорганизуются. Считается, что группировка, которая сбила российский истребитель, является «Джабхат ан-Нусра», в свое время она имела связь с террористической организацией «Аль-Каида». Год назад эта группировка заявила о разрыве связей с «Аль-Каидой», став независимым террористическим объединением.



Несмотря на то, что Россия, Иран и США заявили о полном уничтожении боевиков группировки «Исламское государство» на территории Сирии, и при помощи РФ сирийское правительство укрепило и стабилизировало свои позиции, к настоящему времени сирийские правительственные войска еще далеки от осуществления цели «возвращения утраченных территорий». В таких условиях инцидент с российским истребителем отнюдь не является непредвиденной случайностью.



В прошлом году на Сочинском диалоге по Сирии с участием России, Турции и Ирана стороны выразили надежду на то, что будет возможность частично утвердить новые законы. Это заседание, без сомнений, сделало из России основного и даже главного участника строительства послевоенного порядка в Сирии. Однако нынешний инцидент бросил вызов положению РФ в Сирии.



По мнению международного сообщества, ликвидация «Исламского государства» - это только первый «послевоенный» шаг в Сирии, этой стране нужна настоящая стабильность. Однако сейчас правительственные войска Сирии, оппозиционные группировки и вооруженные курды вошли в состояние тупика, а Россия, США и Турция являются представителями в сирийском кризисе. Поэтому война этих агентов стала «нормальным явлением» в Сирии. Вслед за тем, как был сбит российский истребитель, будущая ситуация в Сирии может стать более сложной.



11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин на пути в Египет с рабочим визитом неожиданно посетил российскую базу в Хмеймим в Сирии. Во время поездки и заявления о выходе российских войск из Сирии можно было почувствовать атмосферу возвращения военных РФ с победой. Однако, начать войну – легко, но закончить ее – сложно, в конечном итоге нужно все же вернуться за стол переговоров, сочинский диалог по Сирии, без сомнений, является хорошей возможностью.



Автор: ученый Сунь Синцзе

