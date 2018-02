Ядрени държави гневни на САЩ заради нова доктрина

Butch 05 Февруари 2018 04:33 миниатюрните атомни бомби са много практични и с тях може да се води спокоЙно война

Трябва да имаш PhD от Stanford University, за да пишеш такива евфемизми. Браво на теб.

На жена ми след 2 години работа като учител по математика в Los Gatos middle school не ѝ дадоха "tenure" макар че им направи училището "distinguished" по математика.

Директорът ѝ написал като причина: " I can not say in full confidence, that for years to come ....(името на жена ми) is the best fit for Union Middle School."

Та той имаше степен от Stanford. Така се пише...

