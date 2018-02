Още успехи за "Формата на водата" на Гилермо дел Торо "Формата на водата" жъне призове.



Многото награди и номинации за филма на Дел Торо продължават. В борбата за наградата на Гилдията на режисьорите претенденти за нея бяха още режисьорите Кристофър Нолан с неговата военна драма "Дюнкерк" (Dunkirk), Мартин Мокдонах и неговия "Три билборда извън Ебинг, Мисури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Джордан Пил с "Изчезвай" (Get Out) и Грета Хервиг с "Лейди Бърд" (Lady Bird).



"Формата на водата" на известния киномайстор разказва фантастичната история за любовта на няма жена от секретна лаборатория и човек-амфибия. Може да се каже, че филмът е нещо като своеобразна пародия на холивудските матрици от 60-те години на миналия век. В него присъстват откъси от мюзикъли, има карикатурни образи на шпиони от времената на Студената война.



Мексиканският режисьор и сценарист Гилермо дел Торо получи наградата на Гилдията на американските режисьори за филма си "Формата на водата" (The Shape of Water). Това стана на церемония, състояла се в Лос Анджелис, съобщават киноиздания.