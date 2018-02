МОК може да допусне в ПьонгЧанг`18 половината от реабилитираните 28 руснаци Спешно ще бъдат разгледани случаите на 13 състезатели и двама треньори Снимка: Интернет Руската рекламна агенция DDVB пусна колекция от облекла и артикули за руските фенове, които ще присъстват на състезанията в ПьонгЧанг`18. "Заигравката" е с абревиатурата на неутралния тим - OAR (Олимпийски спортисти от Русия). На тениските, например, надписът е You Know OAR Flag/Country/Anthem (Вие знаете нашия флаг/страна/химн), като се ползва OAR, вместо Our (нашия). При това е спазена забраната на МОК на облеклата да няма националните символи и цветове на Русия. Сред надписите е също така и Truth is OAR Drug (Истината е нашият допинг).



Именно тази комисия определя (по 17 критерия) дали даден руски спортист да бъде поканен в неутралния отбор "Олимпийски спортисти от Русия" (OAR), който ще се състезава под олимпийския флаг в ПьонгЧанг`18. До момента покани имат 169 руснаци. Най-оптимистичният вариант е разрешение да получат всичките 13 активни спортисти от реабилитираните и OAR да нарасне до 182 души.



"Както знаете Арбитражният спортен съд (CAS) оправда за допинг нарушения в Сочи 28 от 43-мата наказани руски спортисти. От тях активни все още са 13, а други двама вече са треньори. Тези 15 имена ще бъдат предоставени на Комисията по поканите на МОК, която ще ги разгледа в светлината на критериите за участие на руснаци в ПьонгЧанг`18 - заяви Адамс на пресконференция в главния пресцентър на игрите. - Преразглеждането за всеки случай ще е отделно, както се процедираше и при поканите за останалите руски спортисти."



Адамс не каза 15-те имена, но със сигурност сред тях са състезателите по спускане с шейни Александър Третяков и Елена Никитина, както и ски бегачът Александър Легков.



Ключовият проблем пред комисията на Валери Форнейрон обаче е друг - колко от спортистите, които тя не покани, бяха зачеркнати по същите причини, които, според CAS, се оказват недостатъчни, за да бъде наложено наказание, и са довели до оправдаване на 28-те от Сочи`14. Един от 17-те критерия бе т.нар. списък на Родченков, съставен от избягалия в САЩ бивш директор на московската антидопингова лаборатория Григорий Родченков. В него информаторът на WADA е вписал спортисти, които са били включени в програмата за допингиране, която той твърди, че лично е ръководил по заръка на руските власти. Именно заради наличието им в този списък, 22-ма потенциални руски медалисти от ПьонгЧанг`18, които обаче нямат официално допинг провинение, не получиха покани от комисията на МОК.



