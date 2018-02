Жена от Дупница е с опасност за живота след нападение от 15-годишен

Ганий 03 Февруари 2018 17:23 npackoBka 03 Фев 2018 16:12

Това е фалшива новина, съчинена отъ платенъ дописникъ, за да сѣ прокарва нуждата отъ приемане на Истанбулската конвенция.Нали така?

Точно така!

Новината е преднамерено поднесена с чисто прогендърска цел!



Обяснявам механизма!

Пр. дневно стават 3-4-5 пожара. За тях не се съобщава. Но!!! ако има някаква пропагандна необходимост - започват да се съобщават.



Годишно по пътищата загиват между 600-1000 души. Ако разровиш вестниците с изненада ще установиш, че е съобщено някъде за 30% до половината от тях. Пита се в задачата - защо за между 30-70% от жертвите не е съобщено, както и обратното - защо се споменават само за 30-50% от жертвите.



Същото е за убийствата, измамите на стари хола - можеш да бъдеш 1,000% убеден, че откак избухна гендър истерията има измамени, но не аз не съм виждал дописки за измамени възрастни за периода.

и т.н. и т.н.



Под пропагандна необходимост да се разбира и информационно-терористичната същност на СМИ - да се насажда страх и ужас. Затова всеки ден подбират такива новини - от време на време модерни са пожарите, сред това ПТП-та, след това измами на възрастни, сред това скандали за паркоместа и т.н. и т.н.



Отново задавам провокационен въпрос - къде стават повече убийства - в тиха пасторална Финландия или в дивашка България? А??? Веднага ще се отговори - в България, пък то не е така! Наравно сме!



Колкото и да сме средна по население държава, колкото и да е малка у нас престъпността - има предостатъчно насилие и престъпления. Вкл. и над жени!

Такива случаи годишно има стотици - но тия дни нарочно се подбират и се съобщават на първите страници с ей-такива големи букви! А в 70-80% от случаите не се съобщава!

Въпросът е кога и защо се съобщават/не се съобщават.



-------

Ето пример за двойно насилие... Прясно-прясно!

Бащата се опитва в съдебната зала да вземе правосъдието в свои ръце и напада престъпника!



Associated Press - 3 hrs ago

Victims' dad apologizes after lunging at Nassar in courtroom

второто видео - в средата на материла



