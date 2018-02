Корнелия Нинова: Парадоксално е, че в ръководството на БСП няма нито един член на БКП, а в ръководството на ГЕРБ – 2/3 са били такива

03 Февруари 2018 12:48

Moreover, fighting for the recognition of full and equal rights to LGBTI people in all aspects of economic, social, and private life is a priority for us. This means building a Europe where equality and non-discrimination are backed by the adoption of full equality legislation in all areas of life, and

for gender identity to be explicitly covered in all relevant EU instruments. This also means EU-wide hate crime legislation, equal treatment when applying the principle of freedom of movement for LGBTI families and full respect of the fundamental right to marry and to found a family.

Освен това, борбата за признаване на пълни и равни права на ЛГБТИ-хората във всички аспекти на икономическия, социалния и личен живот е приоритет за нас. Това означава изграждане на Европа, в която равенството и бормата с дискриминацията се подкрепят от приемането на всеобхватно законодателство за равенство във всички сфери на живота, като джендър-идентичността да бъде изрично обхваната във всички съответни инструменти на ЕС. Това означава също и приемането в целия ЕС на закони срещу престъпленията от омраза, за равно третиране при прилагането на принципа на свобода на придвижване на ЛГБТИ-семействата и пълно зачитане на основните им права за сключване на брак и създаване на семейство.*

Нещо повече! В текста на Резолюцията, приета от ПЕС и одобрена с гласовете "ЗА" на БСП/Нинова, има следния прелюбопитен текст:_________* Преводът от английски мой.