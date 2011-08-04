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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема спорт

10.30 Контрола: "Лудогорец" - "Арсенал" (Тула)

17.00 "Лийдс" - "Кардиф"

19.30 "Уулвърхемптън" - "Шефилд Юнайтед"

Диема спорт 2

14.30 "Бърнли" - "Манчестър Сити"

17.00 "Манчестър Юнайтед" - "Хъдърсфийлд"

19.30 "Арсенал" - "Евертън"

Нова спорт

18.00 "Лил" - "Пари Сен Жермен"

21.00 "Ница" - "Тулуза"

Евроспорт 2

16.30 "Майнц 05" - "Байерн"

19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "РБ Лайпциг"

РИНГ.БГ

21.45 "Интер" - "Кротоне"

F+

14.00 "Ейбар" - "Севиля"

17.15 "Бетис" - "Виляреал"

Sport+

21.45 "Леванте" - "Реал" (Мадрид)

Mtel Sport 1

20.45 ПСВ "Айндховен" - "Цволе"



Неделя

Диема спорт 2

16.15 "Кристъл Палас" - "Нюкасъл"

18.30 "Ливърпул" - "Тотнъм"

Диема спорт

22.00 "Монако" - "Олимпик" (Лион)

Нова спорт

16.00 "Рен" - "Гингам"

РИНГ.БГ

13.30 "Верона" - "Рома"

16.00 "Удинезе" - "Милан"

21.45 "Беневенто" - "Наполи"

Евроспорт 2

16.30 "Аугсбург" - "Айнтрахт"

19.00 "Хамбургер" - "Хановер"

Sport+

17.15 "Еспаньол" - "Барселона"

F+

19.30 "Жирона" - "Атлетик" (Билбао)

21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Валенсия"

Mtel Sport 1

15.30 "Венло" - "Фейенорд"

17.45 "Аякс" - НАК "Бреда"



Понеделник

Диема спорт 2

17.30 Контрола: "Левски" - "Гзира Юнайтед"

22.00 "Уотфорд" - "Челси"

РИНГ.БГ

21.45 "Лацио" - "Дженоа"



Вторник

Диема спорт 2

21.45 ФА Къп, 1/16-финал-преиграване: "Суонзи" - "Нотс Каунти"



Сряда

Диема спорт 2

21.45 ФА Къп, 1/16-финал-преиграване: "Тотнъм" - "Нюпорт"

bTV Action

22.30 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Севиля" - "Леганес"

Mtel Sport 1

19.30 ПСВ "Айндховен" - "Екселсиор"

21.45 "Рода" - "Аякс"



Четвъртък

bTV Action

22.30 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Валенсия" - "Барселона"



Петък

Евроспорт 2

21.30 "РБ Лайпциг" - "Аугсбург"

Диема спорт 2

21.45 "Сент Етиен" - "Олимпик" (Марсилия)

Нова спорт

21.45 "Милуол" - "Кардиф"

РИНГ.БГ

21.45 "Фиорентина" - "Ювентус"
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