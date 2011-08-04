Футболна седмица

Събота



Диема спорт



10.30 Контрола: "Лудогорец" - "Арсенал" (Тула)



17.00 "Лийдс" - "Кардиф"



19.30 "Уулвърхемптън" - "Шефилд Юнайтед"



Диема спорт 2



14.30 "Бърнли" - "Манчестър Сити"



17.00 "Манчестър Юнайтед" - "Хъдърсфийлд"



19.30 "Арсенал" - "Евертън"



Нова спорт



18.00 "Лил" - "Пари Сен Жермен"



21.00 "Ница" - "Тулуза"



Евроспорт 2



16.30 "Майнц 05" - "Байерн"



19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "РБ Лайпциг"



РИНГ.БГ



21.45 "Интер" - "Кротоне"



F+



14.00 "Ейбар" - "Севиля"



17.15 "Бетис" - "Виляреал"



Sport+



21.45 "Леванте" - "Реал" (Мадрид)



Mtel Sport 1



20.45 ПСВ "Айндховен" - "Цволе"







Неделя



Диема спорт 2



16.15 "Кристъл Палас" - "Нюкасъл"



18.30 "Ливърпул" - "Тотнъм"



Диема спорт



22.00 "Монако" - "Олимпик" (Лион)



Нова спорт



16.00 "Рен" - "Гингам"



РИНГ.БГ



13.30 "Верона" - "Рома"



16.00 "Удинезе" - "Милан"



21.45 "Беневенто" - "Наполи"



Евроспорт 2



16.30 "Аугсбург" - "Айнтрахт"



19.00 "Хамбургер" - "Хановер"



Sport+



17.15 "Еспаньол" - "Барселона"



F+



19.30 "Жирона" - "Атлетик" (Билбао)



21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Валенсия"



Mtel Sport 1



15.30 "Венло" - "Фейенорд"



17.45 "Аякс" - НАК "Бреда"







Понеделник



Диема спорт 2



17.30 Контрола: "Левски" - "Гзира Юнайтед"



22.00 "Уотфорд" - "Челси"



РИНГ.БГ



21.45 "Лацио" - "Дженоа"







Вторник



Диема спорт 2



21.45 ФА Къп, 1/16-финал-преиграване: "Суонзи" - "Нотс Каунти"







Сряда



Диема спорт 2



21.45 ФА Къп, 1/16-финал-преиграване: "Тотнъм" - "Нюпорт"



bTV Action



22.30 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Севиля" - "Леганес"



Mtel Sport 1



19.30 ПСВ "Айндховен" - "Екселсиор"



21.45 "Рода" - "Аякс"







Четвъртък



bTV Action



22.30 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Валенсия" - "Барселона"







Петък



Евроспорт 2



21.30 "РБ Лайпциг" - "Аугсбург"



Диема спорт 2



21.45 "Сент Етиен" - "Олимпик" (Марсилия)



Нова спорт



21.45 "Милуол" - "Кардиф"



РИНГ.БГ



21.45 "Фиорентина" - "Ювентус"