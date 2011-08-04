Футболна седмица

Събота
Диема спорт
10.30 Контрола: "Лудогорец" - "Арсенал" (Тула)
17.00 "Лийдс" - "Кардиф"
19.30 "Уулвърхемптън" - "Шефилд Юнайтед"
Диема спорт 2
14.30 "Бърнли" - "Манчестър Сити"
17.00 "Манчестър Юнайтед" - "Хъдърсфийлд"
19.30 "Арсенал" - "Евертън"
Нова спорт
18.00 "Лил" - "Пари Сен Жермен"
21.00 "Ница" - "Тулуза"
Евроспорт 2
16.30 "Майнц 05" - "Байерн"
19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "РБ Лайпциг"
РИНГ.БГ
21.45 "Интер" - "Кротоне"
F+
14.00 "Ейбар" - "Севиля"
17.15 "Бетис" - "Виляреал"
Sport+
21.45 "Леванте" - "Реал" (Мадрид)
Mtel Sport 1
20.45 ПСВ "Айндховен" - "Цволе"
Неделя
Диема спорт 2
16.15 "Кристъл Палас" - "Нюкасъл"
18.30 "Ливърпул" - "Тотнъм"
Диема спорт
22.00 "Монако" - "Олимпик" (Лион)
Нова спорт
16.00 "Рен" - "Гингам"
РИНГ.БГ
13.30 "Верона" - "Рома"
16.00 "Удинезе" - "Милан"
21.45 "Беневенто" - "Наполи"
Евроспорт 2
16.30 "Аугсбург" - "Айнтрахт"
19.00 "Хамбургер" - "Хановер"
Sport+
17.15 "Еспаньол" - "Барселона"
F+
19.30 "Жирона" - "Атлетик" (Билбао)
21.45 "Атлетико" (Мадрид) - "Валенсия"
Mtel Sport 1
15.30 "Венло" - "Фейенорд"
17.45 "Аякс" - НАК "Бреда"
Понеделник
Диема спорт 2
17.30 Контрола: "Левски" - "Гзира Юнайтед"
22.00 "Уотфорд" - "Челси"
РИНГ.БГ
21.45 "Лацио" - "Дженоа"
Вторник
Диема спорт 2
21.45 ФА Къп, 1/16-финал-преиграване: "Суонзи" - "Нотс Каунти"
Сряда
Диема спорт 2
21.45 ФА Къп, 1/16-финал-преиграване: "Тотнъм" - "Нюпорт"
bTV Action
22.30 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Севиля" - "Леганес"
Mtel Sport 1
19.30 ПСВ "Айндховен" - "Екселсиор"
21.45 "Рода" - "Аякс"
Четвъртък
bTV Action
22.30 Купа на краля на Испания, 1/2-финал-реванш: "Валенсия" - "Барселона"
Петък
Евроспорт 2
21.30 "РБ Лайпциг" - "Аугсбург"
Диема спорт 2
21.45 "Сент Етиен" - "Олимпик" (Марсилия)
Нова спорт
21.45 "Милуол" - "Кардиф"
РИНГ.БГ
21.45 "Фиорентина" - "Ювентус"
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