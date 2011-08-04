ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №9 "6 от 49"



Числа: 4, 6, 17, 22, 38, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 16 по 1401.10 лв., 4 - 459 по 48.80 лв., 3 - 8815 по 3.60 лв. ДЖАКПОТ: 3 946 055.77 лв.







"6 от 42"



Числа: 3, 9, 11, 16, 27, 35. Печалби: 6 - няма, 5 - 9 по 1112.00 лв., 4 - 532 по 18.80 лв., 3 - 6334 по 2.30 лв. ДЖАКПОТ: 735 264.17 лв.







"5 от 35"



I теглене: 13, 14, 23, 29, 33. Печалби: 5 - 1 по 25 640.60 лв., 4 - 283 по 79.30 лв., 3 - 9285 по 3.50 лв.; II теглене: 7, 10, 22, 27, 32. Печалби: 5 - 4 по 6410.20 лв., 4 - 343 по 65.40 лв., 3 - 9095 по 3.50 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 2, 5, 6. Цифра: 9, 2, 7. Печалби: 3 - 11 по 2120.00 лв., 2 - 1851 по 12.60 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 4, 17, 24, 28, 41. Зодия: 10. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 2 по 5000.00 лв., 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 17 по 100.00 лв., 3 - 220 по 10.00 лв., 2+1 - 269 по 5.00 лв., 1+1 - 1193 по 1.50 лв., 2 - 2706 по 0.80 лв., 0+1 - 1784 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 32; Месец: 07; Дата: 28; Ден: 4. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - няма, група 5 - 1 по 257.60 лв., група 6 - 10 по 20.60 лв., група 7 - 6 по 42.90 лв., група 8 - 14 по 14.70 лв., група 9 - 36 по 8.60 лв., група 10 - 81 по 4.50 лв., група 11 - 64 по 6.40 лв., група 12 - 264 по 2.00 лв., група 13 - 528 по 2.10 лв., група 14 - 1284 по 1.40 лв., група 15 - 3131 по 0.92 лв. ДЖАКПОТ: 23 975.52 лв.



169