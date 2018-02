02 Февруари 2018 23:22

"gender" shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;

"пол" означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;

https://www.facebook.com/CYBERARMY3301/videos/vb.598547090243991/1492910370807654/?type=2&theater

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul, 11.V.2011Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, Истанбул, 11.5.2011 г.Това вече го пусках, но ще повторя.