 Валери Симеонов смята идеята за референдум за гей браковете за "глупотевина"

Вицепремиерът Валери Симеонов и съпредседател на Обединени патриоти нарече глупотевина идеята на колегата си Красимир Каракачанов за референдум за гей браковете, съобщи Дир бг. Лидерът на НФСБ беше категоричен, че няма да подкрепи предложението на своя колега от ВМРО за такова допитване. "Тук няма никакво единодушие, ВМРО малко истерясват, за да събират още малко медийни дивиденти, нито е обсъждано от Обединени патриоти, нито ще се съглася да издухаме още 40 млн. лева заради някакви глупотевини. Да правим референдум за щяло и не щяло, ми дайте да направим за Терез и Масуд - дали да ходят в Холандия. Може ли за такива глупости да се харчат държавни пари? Това ли е голямата тема - гей браковете, че да го решаваме с референдум. Нищо няма да излезе от тоя референдум, както с оная глупотевина за "Белене" и после другата - на Слави Трифонов", откровен беше той пред телевизия Bulgaria ON AIR . Той дори предположи, че Каракачанов, който бил три дни на посещение в Израел, още не се е бил аклиматизирал и са го "хванали" още като е кацнал, затова е казал това. По повод Истанбулската конвенция той каза, че трябва да се признае, че ГЕРБ не подкрепят гей браковете, но тъй като са голямата управляваща партия попадат между ударите на обществото и на Европа. "Истината е, че Европа ни натиска, тъй като това ? е ориентацията… малко по-модерна. А ние 5 века не сме променели традициите си, нравите си и фолклора си. Но за гей браковете, лъвчетата и подобни теми ли трябва да харчим държавни пари?", попита той.

Симеонов коментира и оставката на шефа на Националната служба за охрана (НСО) ген. Ангел Антонов, след като започна проверка на прокуратурата. Засега срещу него няма никакви обвинения, той дори отива консул в Санкт Петербург. "Още 2015 г. съм изразил позицията си за НСО. Трябва да има служба към полицията, или към жандармерията - към МВР, а не да има държава в държавата – със собствен бюджет и никой да не знае какво правят", подчерта вицепремиерът. На въпрос дали НСО е заплаха за висшите хора в държавата, той отговори, че с тези правомощията, които им дава законът - да. "Да не говоря, че с този закон, който приехме тогава и ние много остро реагирахме, в момента те могат като ви огледат, да преценят, че сте терорист, и ако не сте видимо бременна ще ви сложат ръцете отзад, ще ви хванат с белезниците. Или пък само към малолетни не могат да прилагат сила - ти как ще разбереш дали някой е малолетен?", коментира той. Симеонов посочи още една "идитощина" - че служителите на НСО могат да дойдат да ти проверяват всичко на фирмата - счетоводни баланси, наличности, активи, без да има прокурорско разрешение и заповед на НАП, под претекст, че заплашвате президента. "Няма контрол, работещите нощем могат например да работят в дискотеки и да се правят, че не виждат, че се продават наркотици". Преди дни и президентът Румен Радев коментира, че в момента началникът на НСО по закон няма пряк началник. Валери Симеонов коментира и други актуални теми, като например борбата с корупцията и коментара на баварския вътрешен министър, че не сме готови за Шенген заради високата корупция. "Възможно е да се сведе корупцията до границите, в които съществува в западните държави. И в Германия има корупция, но е в много по-малки мащаби. Това може да стане, но да се ликвидира корупцията е нелепо. Облагодетелстването е втъкано в подсъзнанието на всеки индивид", каза вицепремиерът.

За протестите срещу застрояването на Пирин пък изтъкна: "От построяването на втори лифт концесионерът няма финансова изгода. Той само ще подобри достъпа до пистите. Това е сходно с пускането на промоция в магазините. Това прави и фирмата концесионер. Хората, които ходят в Банско, ще останат същите, но ще престанат да чакат като говеда на опашка за лифта. С протестите сме свидетели на митингите на лъжата". По повод факта, че фирмата, която държи концесията за пистите в Банско, е офшорна, Симеонов поясни, че това се прави, защото в тези зони е значително по-нисък процентът на разпределение на дивиденти, а всички останали данъци се плащат в България.

Вицепремиерът и военен министър Красимир Каракачанов не се отказва от идеята си за референдум за гей браковете, въпреки че колегата му Валери Симеонов е против. „Валери Симеонов е с 10 години по-голям от мен, държи да му викам батко. Този път съм пропуснал да се консултирам с него, но смятам, че съм прав. Ако смята, че въпросът не трябва да се изяснява, е негово лично мнение, аз имам свое“, каза Каракачанов. Според него ако българските граждани кажат "Да, ние сме за еднополови бракове" - чудесно, ако кажат "Не" - още по-добре. "Нацията е в демографска криза, а ние ще учим децата как да си сменят пола, вместо да ги учим на морални, човешки, български ценности. Има разлика между хомосексуализма и еднополовите бракове, както и между хомосексуализма и трети пол. Не се бъркам на никого какви са сексуалните му предпочитания, не налагам на никой какво ще прави под юргана и не искам някой да ми налага на мен, че има трети или 14-ти пол. Крайно време е да спрат да ми налагат и обясняват, че имало трети пол“, каза още лидерът на ВМРО. Той беше категоричен, ако искаме да успокоим обществото бързо, трябва да хванем бика за рогата и да направим референдум "за" или "против" "еднополовите бракове, три и повече пола, джендър идеологията в учебните програми". "В Хърватия и в Унгария са "заковали" въпроса с един референдум - "за" или "против" третия пол, еднополовите бракове, да направим като тях. Веднъж завинаги трябва да се приключи "с тази безсмислица", а отговорът на обществото е начинът темата да бъде затворена", подчерта Каракачанов. Според него с Истанбулската конвеция и впоследствие с други законодателни промени ще ни бъде наложено да приемаме еднополови бракове, джендър идеологията и трети пол. "Това е политика, която се налага не много демократично от определени европейски кръгове на страните-членки на ЕС", посочи вицепремиерът.

