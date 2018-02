Ленинец 02 Февруари 2018 08:51 "In 1992, he was accused of embezzlement, but not officially charged. His father shunned him in public.



"He did not resign, he was sacked: Cuba is not a monarchy," Fidel Castro said adding that his firstborn son was plagued by an "incomprehensible thirst for power."



Туй не е на паисиевски, ама може да подскаже за диагнозирането. Частично. Хипотетично. Е, то има и още като се разрови човек, ама все от недостоверни медии на чужди езици. Само не знам на папа Фидел да вярвам ли, да не вярвам ли... как е по днешному правилната посока на вятъра?