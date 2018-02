Д-р Тормозчиян 01 Февруари 2018 22:48 Белгийски журналист смени пола си



Извественият телевизионен журналист в Белгия Болдуин ван Спилбек (59 г.) смени идентичността си, съобщи bTV



Последно какво си е сменил? Пола или идентичността?



Само идентичността, пол не се сменя с просто изявление пред медиите.



По пол той засега си е мъж, баща на две деца, със съпруга.

Тепърва започва промяна на пола си (Sex reassignment surgery for male-to-female), която ще трае поне година.



"A first operation on my face to make it more feminine is planned for next month. But operations won’t help to make my voice higher that will require training. That’s why I am going to the speech therapist".



"The rest will follow within the coming year and then it’s the final cut with a breast augmentation and all the rest. I am looking forward to it as I have wanted it for so long. I am not scared at all”.



Никак не е сигурно, че ще остане доволен. В много случаи трансполовите искат да си върнат предишния пол, но и това е доста сложна процедура, не само от медицинска гледна точка. Но при всички случаи поне медиите ще бъдат доволни, подобни истории са златна мина за тях.