ГЕРБ и БСП се сблъскаха заради Народния съд

ablepsia 02 Февруари 2018 02:21 Но само дебилите сред нас си въобразяват, че след години на брутална диктатура, обявена война на половината свят, унищожителни бомбардировки, чужда военна окупация, депортирани съграждани, расистки закони, суспендирана конституция и отрязани глави на деца е нямало да се търси равносметка.



Време е да се спре отвличащата вниманието ни от престъпленията на "де мор крацията" пушилка - само участието ни като окупатори в Ирак of all places и системното законодателно и управленско изтребване (чрез здравенеопазването напр.) и прокуждане на населението на България, унишожаването на селското стопанство, икономиката, образованието и каквото още се сетите са достатъчни за



