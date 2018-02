Заслужен "Оскар" за Гари Олдман снимка: форум филм Гари Олдман в изключителното си превъплъщение в Уинстън Чърчил.



Познаваме Чърчил не само като велик стратег, но и като пияница с вечните пура и чаша уиски; развалина с наднормено тегло, бебешко лице и сприхав нрав. Актьорът не прилича по нищо на персонажа; затова външният му вид е променен до неузнаваемост от японския майстор на грима Казухиро Цуджи (работил и върху дизайна на амфибията във "Формата на водата"). Но истинската смайваща метаморфоза настъпва, когато Олдман започва да извайва вътрешния, невидим образ на британския политик.



Виждаме го в първия му месец като премиер на Великобритания. Годината е 1940, Втората световна не върви добре за съюзниците, британската армия е приклещена в Дюнкерк, Франция и Белгия се огъват беззащитни пред танковете и месершмитите на нацистка Германия. Чембърлейн подава оставка, кралят (бащата на Елизабет II, заекващият от "Речта на краля") неохотно назначава Уинстън, само защото е компромисна фигура и няма да разгневи опозицията. Лисицата Халифакс настоява за преговори с Хитлер. Чърчил се запъва като магаре на мост - ще воюваме докрай, няма да преговаряме с терористи и диктатори! За щастие и той, и Великобритания вадят късмет с по-нататъшния ход на историята.



"Най-мрачният час" е обратната страна на медала "Дюнкерк", който също чака да се покрие с "Оскарово" злато. Това лято филмът на Кристофър Нолан ни показа критичната фаза през погледа на обикновения войник, който чака спасение на безутешния атлантически плаж. "Дюнкерк" завърши със знаменитата реч на Чърчил We shall fight on the beaches, отпечатана във вестника и прочетена от този безименен редник във влака. В "Най-мрачният час" историята е същата, но войниците са миманс, само с два-три епизода във филма - далечен отглас от истинските битки. Продукцията на Джо Райт е точно обратното на епос с масовка - кабинетна драма с шепа персонажи, в която Чърчил присъства в почти всеки кадър, а битката се води с думи и интриги. Британският режисьор умее филмите в епоха, най-добрият му дотук е "Изкупление". Макар историята там да бе по същество любовна, в нея Райт вече разигра своята идея за брекзита при Дюнкерк в един чуден петминутен епизод.



"Най-мрачният час" е автентичен, без да е прекален в детайлите и формите; действително мрачен (осветлението през повечето време е символично), а в поддържащия актьорски състав блести ярко Кристин Скот Томас като съпругата на Чърчил Клементайн. Общо взето класически, стабилен, неизненадващ исторически филм за добре известни събития и герои, с неизбежния пропагандно-патриотичен елемент. Над баналността го издига изключителното изпълнение на Олдман. Той градира образа в продължение на два часа до недостижими висоти. Когато държи финалната си реч в парламента, не остава зрител недокоснат от ораторското му майсторство (казват, че и прототипът го умеел). He mobilised the English language and sent it into battle, казва един наблюдател на тези събития в живота. Сред най-големите удоволствия в киното е да наблюдаваш актьори, които действително правят чудеса с езика и физиката. Ако за това не дават "Оскар", не знам за кое.



