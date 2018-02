Каракачанов надцака БСП по темата с референдумите

01 Февруари 2018 16:26

1. Съгласни ли сте с въвеждането на трети пол, социален пол и джендър идентичност в българското законодателство?

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*

Article 7

Crimes against humanity

3. For the purpose of this Statute, it is understood that the term "gender" refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term "gender" does not indicate any meaning different from the above.

РИМСКИ СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

ДВ. бр. 68 от 16.07.2002г.

3. По смисъла на този статут терминът "пол" означава двата пола - мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът "пол" няма никакво друго значение освен посоченото.



Приет от Дипломатическата конференция на пълномощните представители под егидата на ООН за учредяване на Международен наказателен съд на 17 юли 1998 г.

(Ратифициран със закон, приет от 39-о Народно събрание на 15 март 2002 г. - ДВ, бр. 31 от 2002 г. В сила от 1 юли 2002 г.)

Definition of “gender”

43. As the Convention places the obligation to prevent and combat violence against women within the wider framework of achieving equality between women and men, the drafters considered it important to define the term “gender”. In the context of this Convention, the term gender, based on the two sexes, male and female, explains that there are also socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men.

Само да припомня на национал-фашист-популистите откога терминът gender е познат в българското законодателствоДвата пола - мъжки и женски - в социален контекст!Както е и в конвенцията:В превод, обяснява, че има също, поведения, дейности и атрибути, които дадено общество смята заКъде е тук размиването между "пол" и "джендър", къде е митичният "трети пол", извън мъжете и жените, и прочие дописвания на конвенцията и пълни измишльотини?