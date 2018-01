ГЕРБ ще пита Конституционния съд за Истанбулската конвенция

31 Януари 2018 12:28

Или: "Какво е общото между Джудит Бътлър, Сергей Станишев и Цецка Цачева?"

For me, the moral question with regard to sexual orientation only comes into play when we are talking about whether a partner has consented in the way adults are capable of sexual consent. I don’t care if you are turned on by hanging from the ceiling and peeing on your partner from above after you’ve eaten asparagus; if your partner consents, from a moral point of view I’m fine with it.

Нищо ѝ няма на Джудит Бътлър, интересна е за четене, макар че стилът ѝ крайно тегаф.Предпочитам Алис Дрегър, най-вече щото съм на нейния акъл по одношение на тези работи, но и заради ясния начин, по който се изразява: