В НДК ще се обсъжда равнопоставеността на половете

31 Януари 2018 09:09 по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете.

Ще бъде представено изследване на Европейската комисия за участието на жените в сектора на информационните технологии. Участниците ще обсъдят План за действие на Европейския съюз до 2019 г. за решаване на проблема с разликите в заплащането между жените и мъжете.



А на английски термините звучат така



Gender equality. Promoting equal economic independence for women and men, closing the gender pay gap, advancing gender balance in decision making, ending gender based violence and promoting gender equality beyond the EU.

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-equality_en





И те се употребяват от много години. Обаче се оказа, че в 2018 г. много хора за първи път били чули думата "джендър".





