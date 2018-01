Бавария отряза Борисов за Шенген Вътрешният й министър посочи като причина прогресиращата корупция и престъпността ИВАН ПЕТРОВ СНИМКА: МС Козът на Борисов е да разхожда премиери от ЕС по границата.



Според баварския министър разширяването на Шенген не може да става за сметка на сигурността на германските граждани. "В дългосрочен план членството на България и Румъния в Шенген не само е желателно, но и задължително. Но в момента приемането на България е изключено. Още е рано за това", категоричен е Херман в интервю за в. Welt am Sonntag.



Той вижда опасността в "прогресиращата корупция и големите проблеми с организираната престъпност в Румъния и България". Херман смята, че тези проблеми поставят под въпрос сигурността на границите: "Няма как да обясним пред гражданите си, че връщаме границата с Австрия, за да се борим с бежанската криза, а в същото време махаме границите с България и Румъния. Още повече че България е и външна граница на ЕС. Стъпки назад в областта на сигурността, и то във времена на растяща терористична опасност, са абсолютно неприемливи."



Welt am Sonntag цитира проучване, според което мнозинството от германците смятат, че външните граждани на евросъюза са недостатъчно защитени. Особено скептични са привържениците на социалдемократите.



Преди две седмици при посещението си в София Меркел не даде конкретен отговор кога България ще влезе в Шенген - тя определи процеса като "поетапен". България ще иска подкрепа за Шенген от Холандия при предстоящото посещение на холандския премиер Марк Рюте в София, стана ясно тогава. Холандия е най-яростният противник за приемането ни там заради корупцията и неефективната съдебна система.







КОНТРА



Борисов тегли тирада по въпроса на годишната среща на бизнеса с правителството:



"Искам немското общество да знае, че България се отнася много ангажирано към своите ангажименти. Холандската телевизия беше 4-5 дни на границата да снима и видя, че бежанската вълна на нашата граница е нула, и се надявам, когато го види министърът на Холандия, да се зарадва. И ако така колегите от другите страни си вършат работата, няма изобщо това да е тема в Германия.



Ние реално сме в Шенген. Ние пазим шенгенската граница най-добре от всички. Всички са заявили, че България е абсолютно готова за Шенген. Има една държава, която заради собственото си съхранение, не иска да ни приемат. Ако и ние сме шенгенска държава и ако утре се счупи споразумението с Турция и влязат 500 000 в България, ще ни потопят нас, но вече до Холандия, например, няма да има какво да ги спира. Това е страхът, а не че не сме готови." Баварският министър на вътрешните работи Йоахим Херман се обяви срещу приемането на България в Шенгенската зона, съобщи БНР. Това е позицията на Християнсоциалния съюз (ХСС) - баварския партньор на управляващия Германия Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Ангела Меркел.Според баварския министър разширяването на Шенген не може да става за сметка на сигурността на германските граждани. "В дългосрочен план членството на България и Румъния в Шенген не само е желателно, но и задължително. Но в момента приемането на България е изключено. Още е рано за това", категоричен е Херман в интервю за в. Welt am Sonntag.Той вижда опасността в "прогресиращата корупция и големите проблеми с организираната престъпност в Румъния и България". Херман смята, че тези проблеми поставят под въпрос сигурността на границите: "Няма как да обясним пред гражданите си, че връщаме границата с Австрия, за да се борим с бежанската криза, а в същото време махаме границите с България и Румъния. Още повече че България е и външна граница на ЕС. Стъпки назад в областта на сигурността, и то във времена на растяща терористична опасност, са абсолютно неприемливи."Welt am Sonntag цитира проучване, според което мнозинството от германците смятат, че външните граждани на евросъюза са недостатъчно защитени. Особено скептични са привържениците на социалдемократите.Преди две седмици при посещението си в София Меркел не даде конкретен отговор кога България ще влезе в Шенген - тя определи процеса като "поетапен". България ще иска подкрепа за Шенген от Холандия при предстоящото посещение на холандския премиер Марк Рюте в София, стана ясно тогава. Холандия е най-яростният противник за приемането ни там заради корупцията и неефективната съдебна система.КОНТРАБорисов тегли тирада по въпроса на годишната среща на бизнеса с правителството:"Искам немското общество да знае, че България се отнася много ангажирано към своите ангажименти. Холандската телевизия беше 4-5 дни на границата да снима и видя, че бежанската вълна на нашата граница е нула, и се надявам, когато го види министърът на Холандия, да се зарадва. И ако така колегите от другите страни си вършат работата, няма изобщо това да е тема в Германия.Ние реално сме в Шенген. Ние пазим шенгенската граница най-добре от всички. Всички са заявили, че България е абсолютно готова за Шенген. Има една държава, която заради собственото си съхранение, не иска да ни приемат. Ако и ние сме шенгенска държава и ако утре се счупи споразумението с Турция и влязат 500 000 в България, ще ни потопят нас, но вече до Холандия, например, няма да има какво да ги спира. Това е страхът, а не че не сме готови." 15 1307