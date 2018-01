Спортен лекар - сексуален насилник, влиза в затвора за 175 г.

Butch 30 Януари 2018 22:04 Васуки,

Ти би оправдал и Роман Полански с тези разсъждения. И той е богат и го влачат по съдилища. Те са се оплаквали и на федерацията преди, но не са им обърнали внимание. Не си прав. И в US e така. Не могат да осъдят всички престъпници и/или насилници, но когото хванат, няма прошка. To set an example...