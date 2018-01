Любовница на Пикасо ще обиколи света Картината на Пикасо скоро ще потъне в частна колекция.



"От всички стилове на художника през десетилетията това е този, който в най-голяма степен олицетворява наследството на Пикасо като портретист на жени", казва Томас Бомпард от отдела "Импресионисти и модерно изкуство" на "Сотбис" в Лондон. Валтер започва връзката си с Пикасо като негова любовница и муза, когато е 17-годишна, и се самоубива през 1977 г., четири години след смъртта му. Пикасо рисува портрета й няколко месеца след като създава прочутата си картина "Герника" през 1937-а по време на опустошителната испанска гражданска война. Смята се, че портретът, който ще бъде предложен на търг, изследва развитието на връзката на художника с Валтер, преди френската художничка Дора Маар да стане следващата му любовница, посочват от "Сотбис".



Femme au beret et a la robe quadrillee от Пабло Пикасо ще бъде предложена на търг на 28 февруари като част от инициатива на "Сотбис" за продажба на произведения на импресионизма и модерното изкуство. Картината "Жена с барета и карирана рокля" (Мари-Терез Валтер)" е многоцветен кубичен портрет на любовница на художника. Произведението преди дни беше показано за пръв път в Хонконг в началото на световно турне, което цели то да бъде достъпно за публиката, преди да намери своя собственик. Портретът ще остане в Хонконг до петък, а след това ще бъде на обиколка в Тайпе, Ню Йорк и Лондон. Очаква се шедьовърът при продажбата си в британската столица да достигне цена от 50 млн. долара.