Как е на „другия бряг”, проверяват в НАТФИЗ Трагикомедията Papas in motion е проникновено изследване на човечността Сабина Василева Снимки: Мария Цветкова "Имам дете, но имам и себе си", брани се пред жена си единият от отклонилите се от "правия" път мъже.



Участват: Кристиян Топов, Любомира Башева и други



Пиесата Papas in motion на австрийския драматург Роналд Рудол, която Атанас Атанасов от години предлага на директори на театри, без да намери съмишленици, вече е част от афиша на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Такива в крайна сметка режисьорът открива у своите третокурсници от специалността "Актьорство за драматичен театър", които приемат образите на персонажите в определяния за скандален драматургичен текст.



Още от първата сцена зрителят добива впечатлението, че студентите са вложили душа и сърце, за да проникнат в светая светих на своите герои, прехвърлили 40-те. Като за начало са почерпили опит от живия живот, посещавайки гей клубове, защото тъкмо такова е мястото, където се развиват събитията. Кожа и метал, пилони, висящи от тавана вериги, покачени на високи токове мъже, облечени в секси прозрачни материи, пресъздават наелектризираната атмосфера в бар Papas in motion. Автентичната сценография и предизвикателните костюми са дело на Теодора Лазарова.



Спектакълът, решен на принципа "театър в театъра", включва три действия. Първото предоставя възможност на публиката да си изгради психологически профил на съпругата и майка, озовала се в травмиращата ситуация да дели мъжа си с друг мъж. Засяга се богата гама от колизии, свързани например с това чия е вината половинката да премине на "другия бряг"- на майка му или на жена му. Сред групичката им - умален вариант на цялото модерно общество - закономерно възниква въпросът как самите те да предпазят собствените си синове да не тръгнат по същия път и кой е правилният модел на възпитание. Второто действие вече разкрива гледната точка на мъжете, неустоимо привлечени от собствения пол, докато по време на третото се случва неизбежната среща между петте семейни двойки. В ролите са талантливите Боряна Маноилова, Калоян Стойчев, Моника Иванова, Явор Гаджев и други.



Впечатляващ е резултатът от съвместната им работа с хореографа Живко Желязков и консултанта по сценичен бой и пластика Весела Хаджиниколова. Еротичните танцови изпълнения - солови и ансамблови - естествено преливат в ръкопашни схватки, задължителни на място, където алкохол и похот се смесват във взривна комбинация.



Докосвайки се до тази деликатна, нашумяла напоследък тема, представлението открито, без лицемерни заобикалки, но и без да е разюздано, се опитва да създаде обективна картина на живота в джендърните му чудатости днес. Посланието към зрителя е като представител на XXI век да бъде по-свободен в мисленето си, да подхожда към околните с по-голяма доза чистосърдечност. А дали пиесата е обречена на неуспех поради консервативността на родната публика, което е мотивът да не бъде поставена досега, сме любопитни да проверим в близко бъдеще.



