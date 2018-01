Марс триумфира на "Грами" Бяла роза ще закича срещу сексуалното насилие, решиха звездите на 60-ата церемония Анита Димитрова СНИМКА: ЕПА/БГНЕС Бруно Марс позира с богатия урожай от награди.



Не липсваха и политически послания: Хилари Клинтън изненадващо се появи на церемонията в Ню Йорк, а Ранди Нюман получи "Грами" за сатиричната песен "Путин".



Що се отнася до творческата страна на "Грами" - въпреки очакванията шоуто да бъде доминирано от хип-хоп жанра тази вечер триумфира Бруно Марс. 32-годишният певец от Хавай спечели всичките шест отличия, за които беше номиниран, в това число водещите призове за албум на годината (24K Magic), запис и песен на годината с That's What I Like. Към тях добави и "грамофончета" за албум, песен и изпълнение в стил ритъм енд блус.



Големият губещ се оказа Джей Зи (миналата година в тази роля бе съпругата му Бионсе). С осем номинации, той не спечели нито една статуетка. Рапърът се обиди и и отказа да излезе за планираното живо изпълнение на сцената. Пет от седем обаче спечели колегата му Кендрик Ламар. 30-годишният рапър бе отличен за най-добър рап албум, песен и изпълнение.



Ед Шийрън, който не присъства на церемонията, доминира поп категориите с албума си Divive и хита Shape of You. За най-добър нов изпълнител бе отличена канадската певица Алесия Кара, а ветерани като "Ролинг стоунс" (най-добър блус албум) и "Крафтверк" (най-добър електронен/денс албум) бяха забелязани от Академията по звукозапис. Ленард Коен, който няма "Грами" в над 50-годишната си музикална кариера, получи първата посмъртно - за песента You Want It Darker, издадена броени дни преди кончината му м.г. Посмъртно бяха призирани и актрисата Кари Фишър и звукоинженерът Том Койн, работил над албума 24K Magic на Бруно Марс.



Две награди взе саундтракът на филма "Ла ла ленд". Въпреки отбелязаните постижения миналогодишният глобален хит Despacito на регетон звездата Луис Фонси и Деди Янки остана без отличие. СНИМКА: ЕПА/БГНЕС Майли Сайръс бе сред звездите, украсени с бяла роза на церемонията, в знак на солидарност с кампанията Time's Up. 133 Като в текст на български чалга хит ("бяла роза ще закича") се носеха звездите на 60-ото връчване на най-престижните отличия в американската музикална индустрия "Грами". Лейди Гага, Майли Сайръс, Пинк, Рита Ора, ветеранът Стинг и много други пристигнаха на церемонията в "Медисън скуеър гардън" с цвете в знак на съпричастност към кампанията "Времето изтече" и жертвите на сексуално насилие в шоубизнеса. В този дух бе и изпълнението на певицата Кеша, с първа номинация за "Грами", която поднесе затрогващо изпълнение на песента Praying със солидна дамска подкрепа в лицето на Синди Лопър, Камила Кабело, Джулия Майкълс, Андра Дей и Биби Рекса. Кеша води съдебна битка с бившия си продуцент и ментор Доктор Люк, когото обвинява в телесно посегателство.Не липсваха и политически послания: Хилари Клинтън изненадващо се появи на церемонията в Ню Йорк, а Ранди Нюман получи "Грами" за сатиричната песен "Путин".Що се отнася до творческата страна на "Грами" - въпреки очакванията шоуто да бъде доминирано от хип-хоп жанра тази вечер триумфира Бруно Марс. 32-годишният певец от Хавай спечели всичките шест отличия, за които беше номиниран, в това число водещите призове за албум на годината (24K Magic), запис и песен на годината с That's What I Like. Към тях добави и "грамофончета" за албум, песен и изпълнение в стил ритъм енд блус.Големият губещ се оказа Джей Зи (миналата година в тази роля бе съпругата му Бионсе). С осем номинации, той не спечели нито една статуетка. Рапърът се обиди и и отказа да излезе за планираното живо изпълнение на сцената. Пет от седем обаче спечели колегата му Кендрик Ламар. 30-годишният рапър бе отличен за най-добър рап албум, песен и изпълнение.Ед Шийрън, който не присъства на церемонията, доминира поп категориите с албума си Divive и хита Shape of You. За най-добър нов изпълнител бе отличена канадската певица Алесия Кара, а ветерани като "Ролинг стоунс" (най-добър блус албум) и "Крафтверк" (най-добър електронен/денс албум) бяха забелязани от Академията по звукозапис. Ленард Коен, който няма "Грами" в над 50-годишната си музикална кариера, получи първата посмъртно - за песента You Want It Darker, издадена броени дни преди кончината му м.г. Посмъртно бяха призирани и актрисата Кари Фишър и звукоинженерът Том Койн, работил над албума 24K Magic на Бруно Марс.Две награди взе саундтракът на филма "Ла ла ленд". Въпреки отбелязаните постижения миналогодишният глобален хит Despacito на регетон звездата Луис Фонси и Деди Янки остана без отличие.