ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №8 ТОТО 2



"6 от 49"



Числа: 28, 29, 32, 38, 39, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 6405.90 лв., 4 - 334 по 76.70 лв., 3 - 6373 по 5.60 лв. ДЖАКПОТ: 3 878 804.23 лв.







"6 от 42"



Числа: 2, 3, 7, 16, 35, 39. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 2263.20 лв., 4 - 340 по 33.30 лв., 3 - 5659 по 2.90 лв. ДЖАКПОТ: 718 106.87 лв.







"5 от 35"



I теглене: 1, 19, 20, 23, 35. Печалби: 5 - 3 по 8837.10 лв., 4 - 227 по 102.20 лв., 3 - 7876 по 4.20 лв.; II теглене: 11, 16, 21, 24, 25. Печалби: 5 - няма, 4 - 351 по 103.90 лв., 3 - 10 499 по 4.40 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 1, 2, 3. Цифра: 6, 8, 2. Печалби: 3 - 1 по 25 424.30 лв., 2 - 417 по 61.00 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 1, 10, 11, 41, 50. Зодия: 2. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 51 по 500.00 лв., 3+1 - 9 по 100.00 лв., 3 - 264 по 10.00 лв., 2+1 - 204 по 5.00 лв., 1+1 - 1113 по 1.50 лв., 2 - 2576 по 0.80 лв., 0+1 - 2159 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 98; Месец: 03; Дата: 18; Ден: 4. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 1 по 432.00 лв., група 4 - 5 по 54.00 лв., група 5 - 4 по 67.50 лв., група 6 - 11 по 19.60 лв., група 7 - 14 по 19.30 лв., група 8 - 19 по 11.40 лв., група 9 - 42 по 7.70 лв., група 10 - 117 по 3.20 лв., група 11 - 111 по 3.90 лв., група 12 - 292 по 1.90 лв., група 13 - 588 по 1.90 лв., група 14 - 1527 по 1.20 лв., група 15 - 3043 по 0.99 лв. ДЖАКПОТ: 21 915.12 лв.







ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, Х, 2, Х, 1, 1, Х. Печалби: 13 - няма, 12 - 1 по 1002.50 лв., 11 - 36 по 34.80 лв., 10 - 305 по 5.80 лв. ДЖАКПОТ: 5857.52 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 2, Х, Х, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 687.85 лв.







"10 от 10"



Знаци: 2, Х, 2, Х, 1, Х, 1, Х, 1, Х. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 3054.10 лв.



115