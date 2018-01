Рияд пусна на свобода един от най-богатите хора в света



Саудитските власти пуснаха на свобода един от най-богатите хора в света – милиардера принц Алуалид бин Талал, два месеца, след като беше задържан в рамките на мащабната антикорупционна операция сред елита в страната.



Според държавни представители в събота принцът е постигнал споразумение с правителството, съобщава вестник Wall Street Journal. Рияд дава възможност на обвинените в корупция да получат обратно свободата си в замяна на парична компенсация на базата на предполагаемите вреди, нанесени на държавата, предаде Инвестор.



Към момента не е известно каква сделка е сключил принц Алуалид, знае се само, че той ще остане начело на своята компания Kingdom Holding Co., която е и един от най-големите конгломерати в страната. Той е инвеститор и в множество проекти по целия свят, включително притежава големи дялове в Тwitter Inc. и в хотелската верига Four Seasons.



Неизвестен остава статутът на неговите инвестиции, както и на останалата част от състоянието му в размер на 17 млрд. долара.



Според източници на Wall Street Journal властите са поискали от принца най-малко 6 млрд. долара – една от най-големите суми до момента.



Алуалид е един от десетките представители на държавната власт, кралското семейство и бизнеса в страната, които в началото на ноември бяха арестувани и задържани в хотел Ritz-Carlton в Рияд по обвинения в корупция, въпреки че според анализатори става въпрос за опит за консолидиране на властта на принц Мохамед бин Салман, инициатор на операцията.



Според саудитските власти до този момент са събрани близо 100 млрд. долара от над 200 души, които са се съгласили да сключат сделки с Рияд. По-рано миналата седмица от прокуратурата в страната съобщиха, че имат намерение да повдигнат обвинения срещу 95 души, които все още са задържани в Ritz-Carlton и отказват да платят исканите им средства.



Част от задържаните дори са били преместени от хотела в затвора „Ал Хайер“ в саудитската столица.