Бруно Марс и Ед Шийран с триумф на наградите "Грами" Бруно Марс





Бруно Марс и Ед Шийран са големите победители на тазгодишните награди "Грами", раздадени в Ню Йорк тази нощ.



На церемонията в "Медисън Скуеър Гардън" Бруно Марс бе удостоен с шест награди „Грами”, включително в категориите за най-добър R&B албум на годината (за "24K Magic"), както и за най-добра песен (за "That's What I Like"), предаде бТВ.



26-годишният Шийран получи две статуетки - за най добър поп албум и за най-добро поп изпълнение за хита си "Shape of You".



Канадската певица Алесия Кара е тазгодишното откритие на годината и получи наградата в категорията най-добър нов артист.



А Ленард Коен получи посмъртно наградата „Грами” за най-добро рок изпълнение.



