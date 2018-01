Македония ще бъде или "Нова", или "Горна"

Международният посредник между Скопие и Атина за разрешаване на спора за името на Република Македония Матю Нимиц смята, че е възможно да се намери решение "до няколко месеци, а може би и по-рано", предаде БГНЕС.



"Ако например се избере наименованието "Нова" или "Горна" Македония, много държави ще използват английското "Republic of New Macedonia" или "Republic of Upper Macedonia". Други държави, сред които и Гърция, ще може да използват славянското наименование "Република Нова Македония" или "Република Горна Македония", казва Нимиц.



"Напълно съм убеден и вярвам, че има желание и в двете страни, включително и сред международната общност, за разрешаване на откритите въпроси между двете държави и че е възможно намиране на решение".