"Сънданс" раздаде наградите си за независимо кино Снимка: ЕПА/БГНЕС Създателят на фестивала Робърд Редфорд позира с актрисата Хедър Греъм в Парк сити, щата Юта.



В категорията за американски документални филми голямата награда на журито заслужи Kailash, разказващ за борбата на мъж срещу детското робство. Наградата за най-добър режисьор на документален филм получи Александрия Бомбак за On Her Shoulders - портрет на млада язидка, която оцелява след сексуално робство при джихадистите.



Турският "Пеперуди" получи приза за чуждестранен игрален филм, а Of Fathers and Sons - изследване на радикализацията на джихадистите от сирийския режисьор Талал Дерки, взе голямата награда за най-добър чуждестранен документален филм.



Фестивалът "Сънданс" е ежегодна витрина за независими и документални филми, а победителите често получават похвали от критиката и вземат и други кинонагради в Холивуд. Сред най-успешните заглавия от миналогодишния "Сънданс" 2017 са "Бягай!" на Джордан Пийл и "Призови ме с твоето име" на Лука Гуаданино, общо със 7 номинации "Оскар", включително за най-добър филм (и двата).



Фестивалът е създаден през 1978 г. и оттогава се провежда ежегодно в Парк сити, Юта. Той е най-големият форум за американско независимо кино.



Снимка: ЕПА/БГНЕС Клои Грейс Морец получава голямата награда на журито от "Сънданс" 2018. 174 Драмата на Дезире Ахраван за спорните програми за терапия на гейове в САЩ The Miseducation of Cameron Post получи голямата награда на кинофестивала за независимо кино "Сънданс", създаден от Робърт Редфорд. Актрисата Клоуи Грейс Морец се превъплъщава в ученичка, принудена да се подложи на спорна терапия, след като е заловена да прави любов с "кралицата на випуска" в гимназията в средата на 90-те години. "От името на целия екип искаме да посветим (наградата) на LGBTQ общността, преживяла терапия за сексуално пренасочване", каза Морец. "Искахме да направим филма, за да подчертаем факта, че само в 9 от 50 щата в САЩ е незаконно да прилагаш тези терапии за сексуално пренасочване", допълни актрисата.В категорията за американски документални филми голямата награда на журито заслужи Kailash, разказващ за борбата на мъж срещу детското робство. Наградата за най-добър режисьор на документален филм получи Александрия Бомбак за On Her Shoulders - портрет на млада язидка, която оцелява след сексуално робство при джихадистите.Турският "Пеперуди" получи приза за чуждестранен игрален филм, а Of Fathers and Sons - изследване на радикализацията на джихадистите от сирийския режисьор Талал Дерки, взе голямата награда за най-добър чуждестранен документален филм.Фестивалът "Сънданс" е ежегодна витрина за независими и документални филми, а победителите често получават похвали от критиката и вземат и други кинонагради в Холивуд. Сред най-успешните заглавия от миналогодишния "Сънданс" 2017 са "Бягай!" на Джордан Пийл и "Призови ме с твоето име" на Лука Гуаданино, общо със 7 номинации "Оскар", включително за най-добър филм (и двата).Фестивалът е създаден през 1978 г. и оттогава се провежда ежегодно в Парк сити, Юта. Той е най-големият форум за американско независимо кино.